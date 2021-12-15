«Губернаторская елка» пройдет 17 и 18 декабря. Кто на нее попадет?

Таланты Тюменской области соберутся на «Губернаторской ёлке» 17 и 18 декабря в Ребячьей республике. Здесь пройдёт «Губернаторская ёлка». О том, кто будет приглашён на мероприятие, рассказали в региональном Департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В центре события будут находиться 300 ребят из 26 муниципальных образований региона. Это участники региональной базы данных талантливых детей и молодежи , победители различных олимпиад, научных, технических, творческих конкурсов, выставок и фестивалей, спортивных соревнований, лидеры детских и молодежных общественных объединений. Новогодняя программа насыщена активностями, весёлыми затеями, играми, развлечениями, праздничными впечатлениями. Участников ждут театрализованное представление «История ёлочных игрушек» , интерактивная программа, мастер-классы по изготовлению ёлочных игрушек, кейк-попсов, квесты, творческое знакомство с педагогами, вожатыми, друг с другом, катание на горках, танцы и другие интересные события. – Часы, проведённые на свежем зимнем воздухе, – это позитивное общение с природой и друзьями, укрепление здоровья и отличное настроение. Разнообразные формы предложенных мероприятий и дел способствуют развитию коммуникативных способностей, дают возможность заняться активной, полезной, творческой, познавательной деятельностью, освоить приемы развития лидерского таланта, – сообщают организаторы. Все мероприятия пройдут по строгим правилам безопасности, в том числе с соблюдением мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Напомним, «Губернаторская елка» является традиционным ежегодным мероприятием поощрения и стимулирования талантливых детей и подростков Тюменской области. 17 декабря программа стартует с 12.00, в этот же день самых талантливых ребят с наступающим Новым годом в видеообращении поздравит губернатор Тюменской области Александр Моор. 18 декабря в 10.05 подведут итоги «Губернаторской елки» и наградят победителей.