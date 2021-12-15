Евгений Заболотный принял участие в открытии нового госпиталя для взрослых и детей

«Строительство клиники завершено, она наполнена современным оборудованием, здесь работают люди, умеющие этой техникой эффективно пользоваться. Радует то, что изменился менталитет жителей. Сегодня многие тюменцы понимают, что активный образ жизни и забота о сохранении своего здоровья — это не пустые слова. А если в организме произошел сбой, то квалифицированную помощь смогут оказать профессиональные тюменские врачи»,подчеркнул Евгений Заболотный