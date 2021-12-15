Евгений Заболотный принял участие в открытии нового госпиталя для взрослых и детей

Завершилась реализация инвестиционного проекта в областной столице — госпиталя с круглосуточным стационаром «ЮниМед». В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Тюменской областной Думы Наталья Шевчик, председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный, директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.
Площадь построенного за полтора года четырехэтажного здания составила 2400 квадратных метров. Госпиталь сможет принимать до 50 тысяч пациентов в год.
«Новое учреждение здравоохранения в Тюмени отвечает запросам времени — охрана здоровья, профилактика и эффективное лечение заболеваний. Пусть команда врачей госпиталя постоянно совершенствует свои профессиональные знания и навыки, а благодарные пациенты получают высококвалифицированную помощь»,отметила в приветственном слове Наталья Шевчик.
Тюменцы в одном месте смогут пройти виды обследования: эндоскопию, рентген-диагностику, денситометрию, маммографию, УЗИ и другие. На третьем и четвертом этажах здания расположен стационар с современными операционными залами и комфортными палатами. Здесь будут проводиться малоинвазивные операции по разным направлениям.
«Строительство клиники завершено, она наполнена современным оборудованием, здесь работают люди, умеющие этой техникой эффективно пользоваться. Радует то, что изменился менталитет жителей. Сегодня многие тюменцы понимают, что активный образ жизни и забота о сохранении своего здоровья — это не пустые слова. А если в организме произошел сбой, то квалифицированную помощь смогут оказать профессиональные тюменские врачи»,подчеркнул Евгений Заболотный
В 2022 году госпиталь планирует войти в систему ОМС, что сделает медицинские услуги более доступными для жителей Калининского административного округа и всей Тюмени. Генеральный директор клиники «ЮниМед» Елена Юффа поблагодарила областные и городские власти за поддержку в реализации этого большого проекта.