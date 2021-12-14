Очаг COVID-19 в монастыре контролируется тюменским Роспотребнадзором

Вспышка инфекции в конце прошлого месяца случилась в Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре православной религиозной организации Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви.
«Специалисты областного Роспотребнадзора продолжают мероприятия по сдерживанию и ликвидации очага COVID-19 в Православном храме недалеко от Тобольска», — уточнили в надзорном Управлении.
В начале декабря были ликвидированы два очага коронавируса — в психоневрологическом интернате в Тюменском районе и в доме для инвалидов и престарелых в городе Ишим.