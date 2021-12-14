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Очаг COVID-19 в монастыре контролируется тюменским Роспотребнадзором

14 декабря 2021, 08:06
Фото: 1Mi
Очаг COVID-19 в монастыре контролируется тюменским Роспотребнадзором
На сегодняшний день сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора контролируют один очаг коронавирусной инфекции в посёлке Прииртышский, сообщили в ведомстве.

Вспышка инфекции в конце прошлого месяца случилась в Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре православной религиозной организации Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви.

«Специалисты областного Роспотребнадзора продолжают мероприятия по сдерживанию и ликвидации очага COVID-19 в Православном храме недалеко от Тобольска», — уточнили в надзорном Управлении.

В начале декабря были ликвидированы два очага коронавируса — в психоневрологическом интернате в Тюменском районе и в доме для инвалидов и престарелых в городе Ишим.

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#Новости#Общество#Коронавирус#Тюмень#Дарья Гасникова
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