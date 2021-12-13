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Тюменский суд рассмотрит 65 томов дела адвоката обвиняемого в крупном мошенничестве

13 декабря 2021, 13:48
Фото: 1Mi
Второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Тюменской области завершил следствие по уголовному делу адвоката.

Её обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в особо крупном размере.

Оперативники полагают, что его деятельность прошла в период с 2010 по 2015. Действуя в организованной группе лиц, адвокаты привлекали «подставных лиц». На них оформлялись ряд жилых и не жилых помещений компании ЗАО «Запсибстройсервис».

«Обвиняемая покушалась на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Диамант Плюс» в сумме 55 млн. рублей», - сообщает СКР по Тюменской области.

В ходе следствия длительное время женщина скрывалась от следователей в Калужской области, но её удалось разыскать. Уголовное дело насчитывает 65 томов, оно направлено в суд.

На имущество адвоката наложены ограничительные санкции.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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