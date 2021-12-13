Тюменский суд рассмотрит 65 томов дела адвоката обвиняемого в крупном мошенничестве

Оперативники полагают, что его деятельность прошла в период с 2010 по 2015. Действуя в организованной группе лиц, адвокаты привлекали «подставных лиц». На них оформлялись ряд жилых и не жилых помещений компании ЗАО «Запсибстройсервис».