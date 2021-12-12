В Тюменском районе подвели итоги инвестиционной деятельности

Одно из ведущих инвестнаправлений — развитие туризма. С 2020 года работают пять экскурсионных программ: посещение этностойбища «В гости к народам Севера», «Деревенские встречи» в доме-музее истории крестьянского быта в д. Насекина, «Сыр всему голова» с посещением сыроварни и сел Кулаково и Каменка, тур по горячим термальным источникам «Сибирские термы. Горячее сердце Тюмени», экскурсия на акваферму в Червишево «Рыба моей мечты».