В Тюменском районе подвели итоги инвестиционной деятельности

По информации пресс-центра руководителя Тюменского района, на этапе реализации сейчас находится 91 подобный проект (общее число инвестированных средств в сумме составляет более 20 млрд рублей).
В 2021 году в перечень были включены 27 проектов: 9 на контроле инвестиционного агенства, 18 — сопровождает администрация района.
Некоторые из действующих на данный момент:
Реализации достигли 14 проектов за 2021 год, к его концу должны завершиться еще 6.
Также в этом году начали свою работу 2 новые экскурсионные программы:
В новом году работа по продвижению туристических маршрутов продолжится.
Одно из ведущих инвестнаправлений — развитие туризма. С 2020 года работают пять экскурсионных программ: посещение этностойбища «В гости к народам Севера», «Деревенские встречи» в доме-музее истории крестьянского быта в д. Насекина, «Сыр всему голова» с посещением сыроварни и сел Кулаково и Каменка, тур по горячим термальным источникам «Сибирские термы. Горячее сердце Тюмени», экскурсия на акваферму в Червишево «Рыба моей мечты».