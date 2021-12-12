nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменском районе подвели итоги инвестиционной деятельности

12 декабря 2021, 09:11
Фото: 1Mi
В Тюменском районе лидерами по количеству активных инвестиционных проектов стали: село Богандинское, поселок Боровский, муниципальные образования Винзилинское и Московское. Об этом сегодня, 12 декабря, рассказали в пресс-службе правительства области.

По информации пресс-центра руководителя Тюменского района, на этапе реализации сейчас находится 91 подобный проект (общее число инвестированных средств в сумме составляет более 20 млрд рублей).

В 2021 году в перечень были включены 27 проектов: 9 на контроле инвестиционного агенства, 18 — сопровождает администрация района.

Некоторые из действующих на данный момент:

  • Универмаг в Успенском МО;
  • Магазин продовольственных товаров в Переваловском МО;
  • Торговый центр в Червишевском МО;
  • Торговый центр в пос. Боровский;
  • Агротуристический комплекс в Онохинском МО;
  • Пекарня в Каменском;
  • Ферма ягод в Богандинском;
  • Тепличный комплекс в Чикчинском.

Реализации достигли 14 проектов за 2021 год, к его концу должны завершиться еще 6.

Также в этом году начали свою работу 2 новые экскурсионные программы:

  • «Сладкие истории» — рассказывают о местном пчеловодстве и угощают участников медом (в Каменском МО);
  • «Истории Тобольского тракта» — все об известных уроженцах местных поселков и с презентацией местной кухни.

В новом году работа по продвижению туристических маршрутов продолжится.

Одно из ведущих инвестнаправлений — развитие туризма. С 2020 года работают пять экскурсионных программ: посещение этностойбища «В гости к народам Севера», «Деревенские встречи» в доме-музее истории крестьянского быта в д. Насекина, «Сыр всему голова» с посещением сыроварни и сел Кулаково и Каменка, тур по горячим термальным источникам «Сибирские термы. Горячее сердце Тюмени», экскурсия на акваферму в Червишево «Рыба моей мечты».

#Новости#Максим Кондратов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25