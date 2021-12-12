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В торговом центре «Гудвин» установили игровой аппарат-мошенник

12 декабря 2021, 12:46
Фото: 1Mi
Игровые аппараты, которые устанавливают в различных людных местах, никогда не славились своей честностью с потребителями. Многие часто вспоминают, как долгими часами не могли вытащить злосчастную мягкую игрушку в подобных устройствах.

В ТРЦ «Гудвин» ситуация сложилась еще интереснее: там установлена железная дорога, которая после оплаты даже не пытается имитировать деятельность.

Зато этот девайс вполне охотно взимает плату и даже угрожающе показывает счетчик, который отсчитывает оставшиеся для «забав» секунды.

Владельцем целой сети данных устройств значится компания ООО «Продис». Совершив звонок в данную контору, по поводу возврата потраченных впустую средств, девушка ответила, что деньги возможно вернуть только через 10 дней и исключительно переводом на мобильный счет.

Призываем тюменцев быть бдительными.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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