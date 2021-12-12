В торговом центре «Гудвин» установили игровой аппарат-мошенник

Игровые аппараты, которые устанавливают в различных людных местах, никогда не славились своей честностью с потребителями. Многие часто вспоминают, как долгими часами не могли вытащить злосчастную мягкую игрушку в подобных устройствах.

В ТРЦ «Гудвин» ситуация сложилась еще интереснее: там установлена железная дорога, которая после оплаты даже не пытается имитировать деятельность. Зато этот девайс вполне охотно взимает плату и даже угрожающе показывает счетчик, который отсчитывает оставшиеся для «забав» секунды. Владельцем целой сети данных устройств значится компания ООО «Продис». Совершив звонок в данную контору, по поводу возврата потраченных впустую средств, девушка ответила, что деньги возможно вернуть только через 10 дней и исключительно переводом на мобильный счет. Призываем тюменцев быть бдительными.