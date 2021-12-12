На набережной открыли каток, но там пока нет ни проката, ни посетителей. Вообще нет

Городские власти активно сообщали о том, что к середине декабря тюменцам уже будут доступны множественные места для проведения досуга в ожидании Нового года. Но не везде все пошло по плану.

Ранее мы сообщали, что на набережной откроются сразу две крупные ледовые площадки. Они открыты. С этой частью все хорошо, но на катке у «Моста Влюбленных» все достаточно тихо. Более того, там закрыто отделение по выдаче коньков на прокат, хотя само оно присутствует. Со своими коньками пока никого не видно, но, вероятно, горожане пока слабо осведомлены о вводе катков в эксплуатацию. Все, у кого есть необходимый спортивный инвентарь, уже могут посетить данные места и вдоволь накататься. Обновление 19:55. Организаторы опровергли информацию об открытии катка на набережной и они не готовы назвать ориентировочную дату открытия. Лёд сейчас подготавливается, все зависит от погоды и скорости наращивания льда. Ввод в эксплуатацию хотят провести ближе к 15 декабря.