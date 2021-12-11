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Врачи ОКБ № 1 помогли ребенку из Казахстана избежать удаления почки

11 декабря 2021, 05:52
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Врачи областной клинической больницы №1 помогли ребенку из Казахстана избежать удаления почки. Доверить здоровье Марьям было решено Алексею Луткову, урологу, детскому урологу-андрологу, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

У маленькой жительницы соседнего государства был диагностирован Гидронефроз (водянка почки), который был прооперирован врачами родного для Марьям города 4 года назад. С подобным заболеванием она не могла жить полноценно, как остальные дети.

Подобное заболевание чревато удалением почки, если не провести своевременное хирургическое вмешательство. Лечение на родине не дало нужных результатов и родители девочки долгое время находились в поиске решения проблемы.

За попытку излечить пациентку взялся Алексей Лутков, детский врач уролог Областной клинической больницы № 1. По словам родителей, искали лучшего врача из доступных. И нашли. Специалисты в короткий срок сообщили, что операцию необходимо сделать немедленно.

Лечение прошло успешно и пациентка уже готовится вернуться к нормальной жизни. Она поведала, что в больнице ей не скучно, но она уже очень скучает по своим родным и близким.

К сожалению, еще остались необходимые процедуры, чтобы полностью завершить лечение. На пути еще ультразвуковая диагностика (через 3 месяца) и рентгенография (через 6 месяцев), но худшее позади.

Чтобы получить медицинские услуги в Тюмени, иностранному гражданину нужно оставить заявку на сайте организации медицинского туризма Тюменской области. Специалист назначит дату лечения, необходимый план медицинских мероприятий и их стоимость.

В 2015 году ОКБ №1 вошла в региональный проект «Станем ближе», который объединил ведущие медицинские учреждения здравоохранения, отели и туроператоров. С 2019 года в Тюменской области медицинская помощь иностранным гражданам оказывается в рамках национального проекта «Здравоохранение» под единым брендом Medical City. Ежегодно на территории региона проводится порядка 56000 операций.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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