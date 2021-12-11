Команда врачей-онкологов из Медгорода признана одной из лучших в России

Конгресс прошёл под эгидой Российского общества специалистов по колоректальному раку, НМИЦ имени Н.Н. Блохина совместно с Национальным обществом онкоэндоскопистов и научным медицинским обществом «Медицинская практика».
Борьба с онкологическими заболеваниями является приоритетным направлением национального проекта «Здравоохранение», и в рамках его реализации для специалистов проводятся мероприятия, нацеленные на снижение смертности от злокачественных новообразований различной локализации.
Колоректальный рак — широко распространенное онкологическое заболевание, затрагивающее ободочную и прямую кишку. Он является одним из наиболее часто диагностируемых онкологических заболеваний в мире и занимает третье место после рака легкого и рака молочной железы, почти с одинаковой частотой встречаясь и у женщин, и у мужчин. Во всем мире каждую минуту диагностируют три новых случая колоректального рака. Не стала исключением и Тюменская область. Колоректальный рак занимает второе место как по частоте заболеваемости, так и по уровню смертности от злокачественных новообразований.
Евгений Франк, заведующий хирургическим отделением Медицинского города, рассказал:
Наша мультидисциплинарная команда состоит из четырех специалистов: врача-хирурга (это я), врача-химиотерапевта Екатерины Клюнк, радиотерапевта Екатерины Федоровой и врача-рентгенолога, специализирующегося на магнитно-резонансной томографии, Михаила Оболдина. Это минимум специалистов, необходимый для принятия решения по лечению колоректального рака. Наша команда была отобрана из множества российских профессиональных команд для участия в онкодебатах на ежегодном Российском конгрессе по колоректальному раку. Нам были предложены сложные, неоднозначные случаи заболеваний. Каждая команда продемонстрировала свой подход к тактике лечения. В итоге мы получили приз за лучшее мультидисциплинарное взаимодействие.
Врачи отмечают важность данного направления работы. Подобный формат способствует обмену между специалистами разных медорганизаций лучшими эффективными подходами к лечению.