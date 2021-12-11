Команда врачей-онкологов из Медгорода признана одной из лучших в России

Колоректальный рак — широко распространенное онкологическое заболевание, затрагивающее ободочную и прямую кишку. Он является одним из наиболее часто диагностируемых онкологических заболеваний в мире и занимает третье место после рака легкого и рака молочной железы, почти с одинаковой частотой встречаясь и у женщин, и у мужчин. Во всем мире каждую минуту диагностируют три новых случая колоректального рака. Не стала исключением и Тюменская область. Колоректальный рак занимает второе место как по частоте заболеваемости, так и по уровню смертности от злокачественных новообразований.