Итоги дня: отмена QR-кодов, в пожаре погибли четверо, в Тюмени подорожает жилье

В Бруснике рассказали, что для покупки квартир по ценам уходящего года, можно использовать несколько методов. Во-первых, можно не откладывать покупку на следующий год, а забронировать нужный объект и провести сделку до 20 декабря. Во-вторых, тюменцы могут провести обмен ипотечной квартиры на новостройку, обратившись в компанию. В-третьих, Брусника может выкупить старую квартиру по рыночной цене.