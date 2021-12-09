Итоги дня: отмена QR-кодов, в пожаре погибли четверо, в Тюмени подорожает жилье

Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областного следственного управления, ночью в областной столице произошел пожар. Загорелся деревянный двухэтажный дом барачного типа. В пожаре погибли трое мужчин и женщина.
Известно, что здание на улице Изумрудной, где произошло возгорание, расселено и людей там быть не должно. На данный момент следователи устанавливают личности погибших.
Стоит отметить, что причина пожара пока что неизвестна. Однако в ведомстве предполагают, что пожар мог произойти в связи с неосторожным обращением с огнем.
Проводится доследственная проверка. Уже были опрошены свидетели и очевидцы, а так же назначена экспертиза.
В областной столице отмечается рост цен на квартиры, однако желающие еще могут успеть приобрести жилье по ценам уходящего года. Об этом рассказали в Бруснике.
В 2021 году на фоне пандемии продолжали расти цены во всех сферах. Однако стоимость стройматериалов выросла более чем на 100%. К концу декабря ожидается повышение цен на жилье в новостройках.
В Бруснике рассказали, что для покупки квартир по ценам уходящего года, можно использовать несколько методов. Во-первых, можно не откладывать покупку на следующий год, а забронировать нужный объект и провести сделку до 20 декабря. Во-вторых, тюменцы могут провести обмен ипотечной квартиры на новостройку, обратившись в компанию. В-третьих, Брусника может выкупить старую квартиру по рыночной цене.
По заявлениям региональных властей, пропускной режим QR-кодов будет отменён при достижении вакцинации 80% населения. Должен быть сформирован коллективный иммунитет.
По информации сайта стопкоронавирус.рф на 3 декабря, коллективный иммунитет в области составляет 60,2%.
«Решение о переносе срока введения QR-кодов было принято с учётом интересов бизнеса и благодаря ответственной позиции предпринимательского сообщества», — отметили в региональном департаменте потребительского рынка и туризма.
Напомним, что недавно были введены послабления в режим QR-кодов: тюменцы могут посещать торговые центры без предъявления сведений о вакцинации до 18 часов в будние дни.