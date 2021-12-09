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Итоги дня: отмена QR-кодов, в пожаре погибли четверо, в Тюмени подорожает жилье

9 декабря 2021, 18:08
Фото: 1Mi
О главных новостях уходящего дня
Тюменцам рассказали, когда отменят QR-коды. В заброшенном доме ночью погибли четверо тюменцев. К 2022 году жильё в Тюмени подорожает

Четверо тюменцев погибли в пожаре в заброшенном здании

Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областного следственного управления, ночью в областной столице произошел пожар. Загорелся деревянный двухэтажный дом барачного типа. В пожаре погибли трое мужчин и женщина.

Известно, что здание на улице Изумрудной, где произошло возгорание, расселено и людей там быть не должно. На данный момент следователи устанавливают личности погибших.

Стоит отметить, что причина пожара пока что неизвестна. Однако в ведомстве предполагают, что пожар мог произойти в связи с неосторожным обращением с огнем.

Проводится доследственная проверка. Уже были опрошены свидетели и очевидцы, а так же назначена экспертиза.

К 2022 году жильё в Тюмени подорожает

В областной столице отмечается рост цен на квартиры, однако желающие еще могут успеть приобрести жилье по ценам уходящего года. Об этом рассказали в Бруснике.

В 2021 году на фоне пандемии продолжали расти цены во всех сферах. Однако стоимость стройматериалов выросла более чем на 100%. К концу декабря ожидается повышение цен на жилье в новостройках.

В Бруснике рассказали, что для покупки квартир по ценам уходящего года, можно использовать несколько методов. Во-первых, можно не откладывать покупку на следующий год, а забронировать нужный объект и провести сделку до 20 декабря. Во-вторых, тюменцы могут провести обмен ипотечной квартиры на новостройку, обратившись в компанию. В-третьих, Брусника может выкупить старую квартиру по рыночной цене.

Когда в Тюмени отменят QR-коды?

По заявлениям региональных властей, пропускной режим QR-кодов будет отменён при достижении вакцинации 80% населения. Должен быть сформирован коллективный иммунитет.

По информации сайта стопкоронавирус.рф на 3 декабря, коллективный иммунитет в области составляет 60,2%.

«Решение о переносе срока введения QR-кодов было принято с учётом интересов бизнеса и благодаря ответственной позиции предпринимательского сообщества», — отметили в региональном департаменте потребительского рынка и туризма.

Напомним, что недавно были введены послабления в режим QR-кодов: тюменцы могут посещать торговые центры без предъявления сведений о вакцинации до 18 часов в будние дни.

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