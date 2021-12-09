Два автомобиля вылетели в кювет на ММС в Тюмени из-за ДТП

По данным 2ГИС, в областной столице произошло 4 ДТП, при пересечении Объездной и Червишевского тракта идут дорожные работы. На 14:42 пробки в городе 5 баллов. Пробка из-за ДТП наблюдается на пересечении 50 лет ВЛКСМ и Холодильной. Других серьёзных затруднений на дорогах пока нет.