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Два автомобиля вылетели в кювет на ММС в Тюмени из-за ДТП

9 декабря 2021, 09:51
Фото: АВТО Тюмень ДТП
В Тюмени 9 декабря на Голышева 5 ММС в аварию попали два автомобиля, сообщают очевидцы.

Всё произошло во второй половине дня, пострадал один человек.

На место инцидента прибыла скорая помощь, пострадал один человек, все участники происшествия улетели в кювет. В ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

По данным 2ГИС, в областной столице произошло 4 ДТП, при пересечении Объездной и Червишевского тракта идут дорожные работы. На 14:42 пробки в городе 5 баллов. Пробка из-за ДТП наблюдается на пересечении 50 лет ВЛКСМ и Холодильной. Других серьёзных затруднений на дорогах пока нет.

В час пик ожидается до 8 баллов, сегодня вечером ожидается без осадков.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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