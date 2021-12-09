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Четверг в Тюмени будет ветреным и прохладным

9 декабря 2021, 01:03
Фото: ЧС Тюмень
В четверг в Тюмени будет пасмурно и холодно, сообщает Гисметео.

Днём температура воздуха составит – 6 градусов. До 0,4 мм осадков ожидается в областной столице. Скорость ветра 4-8 метров в секунду, влажность 79%. Атмосферное давление выше нормы. Высота снежного покрова 4 см.

В пятницу синоптики ожидают до – 5 градусов. Скорость южного ветра составит 4-8 метров в секунду. Влажность около 65%, осадков в этот день не ожидается. Высота снежного покрова снизится на 0,2 мм.

Резкое понижение температуры ожидается в субботу, во второй половине дня она составит – 12 градусов. Скорость северного ветра снизится до 3-5 метров в секунду. Влажность 80%, атмосферное давление ниже нормы.

До конца года в городе не ожидается серьёзных заморозков и снегопадов.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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