Четверг в Тюмени будет ветреным и прохладным

Днём температура воздуха составит – 6 градусов. До 0,4 мм осадков ожидается в областной столице. Скорость ветра 4-8 метров в секунду, влажность 79%. Атмосферное давление выше нормы. Высота снежного покрова 4 см.
В пятницу синоптики ожидают до – 5 градусов. Скорость южного ветра составит 4-8 метров в секунду. Влажность около 65%, осадков в этот день не ожидается. Высота снежного покрова снизится на 0,2 мм.
Резкое понижение температуры ожидается в субботу, во второй половине дня она составит – 12 градусов. Скорость северного ветра снизится до 3-5 метров в секунду. Влажность 80%, атмосферное давление ниже нормы.
До конца года в городе не ожидается серьёзных заморозков и снегопадов.