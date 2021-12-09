Буцаев: Цель «Зеленой премии» — привлечь внимание к осознанному потреблению

«Зеленая премия» организуется Российским экологическим оператором, информирует tass.ru. Цель ее проведения заключается в оценке деятельности регионов, региональных операторов в области обращения с ТКО, брендов, деятелей культуры, общественных организаций, учреждений образования, результатов частных инициатив в сфере формирования осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с ТКО.
По словам генерального директора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, реформа сферы обращения с отходами — это не только заводы по переработке, законодательные проекты и экономическое регулирование. Это простые люди, имеющие непреодолимое желание сделать Россию чище. Буцаев также добавил, что главная цель «Зеленой премии» заключается в том, чтобы привлечь внимание и стимулировать других повысить свою экологическую активность, а также увеличить инвестиционную привлекательность отрасли.
Конкурс представят в 7 номинациях. В их числе — бренды, культура, искусство, общественные организации и волонтеры, образовательные учреждения и медиапроекты.
Оценивать номинантов станут по следующим критериям: достигнутым результатам, затраченным ресурсам, охвату аудитории, существующим благоприятным изменениям от реализованного проекта. Кроме того, рассмотрят социальную важность, уникальность и масштабируемость проекта, перспективы его развития, динамику положительных изменений в долгосрочной перспективе. Жюри оценит и наличие по факту проведенных мероприятий, цель которых — вовлечение населения в проекты по защите окружающей среды и правильное обращение с отходами.
«Зеленую премию», помимо указанных пяти номинаций, вручат лидерам «Зеленого рейтинга» регионов, а также лучшим региональным операторам, которые работают в российских субъектах.
Участниками конкурса могут стать совершеннолетние россияне, предприниматели, общественные организации, субъекты страны и представители власти регионов, а также региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Прием заявок на участие осуществляется до 1 декабря. Награждение состоится в период с 10 по 17 декабря. Точную дату анонсируют позже. Победителям вручат статуэтку «Зеленой премии» и предоставят возможность стать лицом просветительской кампании РЭО.
У одного участника есть возможность подать заявки по нескольким номинациям, но на одну номинацию принимают одну заявку. Заявки подаются через сайт «Зеленой премии»: https://award.reo.ru/.