Буцаев: Цель «Зеленой премии» — привлечь внимание к осознанному потреблению

По словам генерального директора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, реформа сферы обращения с отходами — это не только заводы по переработке, законодательные проекты и экономическое регулирование. Это простые люди, имеющие непреодолимое желание сделать Россию чище. Буцаев также добавил, что главная цель «Зеленой премии» заключается в том, чтобы привлечь внимание и стимулировать других повысить свою экологическую активность, а также увеличить инвестиционную привлекательность отрасли.