Всем тюменским детям разрешат отдых за полцены

В случае законодательных изменений, обеспеченные тюменцы будут платить за своих ребят минимальные суммысообщает URA.RU.
«Предлагается исключить подачу сведений о доходах граждан», — сообщают в департаменте.
В настоящий момент, чтобы отправить ребёнка в лагерь нужно озвучить свой доход. Теперь останутся минимальные показатели — это 30 и 50%. В департаменте полагают, что это позволит семьям со среднедушевым доходом приобретать путёвки на каждого члена семьи.
Дети, которые находятся в трудной ситуации тоже должны получить преференции. Их родители не должны будут доказывать, что постоянно проживают в Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 53 детсадах Тюменской области на данный момент закрыто 86 групп. Примерно в 28 детских садах Тюмени закрыто 54 группы.