Всем тюменским детям разрешат отдых за полцены

В настоящий момент, чтобы отправить ребёнка в лагерь нужно озвучить свой доход. Теперь останутся минимальные показатели — это 30 и 50%. В департаменте полагают, что это позволит семьям со среднедушевым доходом приобретать путёвки на каждого члена семьи.