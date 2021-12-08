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Всем тюменским детям разрешат отдых за полцены

8 декабря 2021, 14:56
Фото: 1Mi
Департамент соцразвития хочет сделать отдых обеспеченных детей менее затратным.

В случае законодательных изменений, обеспеченные тюменцы будут платить за своих ребят минимальные суммысообщает URA.RU.

«Предлагается исключить подачу сведений о доходах граждан», — сообщают в департаменте.

В настоящий момент, чтобы отправить ребёнка в лагерь нужно озвучить свой доход. Теперь останутся минимальные показатели — это 30 и 50%. В департаменте полагают, что это позволит семьям со среднедушевым доходом приобретать путёвки на каждого члена семьи.

Дети, которые находятся в трудной ситуации тоже должны получить преференции. Их родители не должны будут доказывать, что постоянно проживают в Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 53 детсадах Тюменской области на данный момент закрыто 86 групп. Примерно в 28 детских садах Тюмени закрыто 54 группы.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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