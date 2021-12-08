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В очереди к хирургу в тюменской поликлинике подрались две женщины

8 декабря 2021, 04:28
Фото: Алина Грачёва Инстаграм
В очереди к хирургу в тюменской поликлинике подрались две женщины
Напряжённую обстановку, которая чуть не переросла в потасовку, описала тюменка Алина Грачёва, которой удалось снять на видео ссору двух женщин в очереди в одной из поликлиник города.
Сюжет
Драка

Девушка рассказала, что всё случилось из-за долгого приёма. Долго ожидающие люди в очереди уже были на пределе, когда пришла женщина с талоном и решила пройти вперёд всех.

«Очередь к хирургу не двигалась совершенно. Я была записана на 15.30, но в 17 уже была вынуждена уйти — ждали дела. Очень много людей — по записи и без. Как правило, в кабинет заходят по порядку — по талону и без. Было уже много недовольных. Приходили с талонами и возмущались: почему я должна ждать, ведь у меня талон на время», — пояснила в своём Инстаграм Алина.

Она также отметила, что одна из женщин ждала уже достаточно давно — более двух часов, когда пришла гражданка с талоном и заявила, что ей назначено и в очереди она сидеть не будет. Дамы толкались у двери и, когда она открылась новенькая попыталась пнуть оппонентку, поскользнулась в бахилах и упала, чем привела очевидцев в восторг.

«Справедливость восторжествовала», — подытожила тюменка.

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