В Абатском районе на 100% выполнен план по вакцинации от COVID-19

«Сначала процесс шёл очень сложно. Ежедневно прививались до 70 человек. Однако во второй половине года после частых случаев инфицирования и даже летальных исходов от вируса, число вакцинированных за день выросло до 150 — 160 человек», — прокомментировал ситуацию Юрий Лагунов, заведующий Абатской районной больницей.