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В Абатском районе на 100% выполнен план по вакцинации от COVID-19

8 декабря 2021, 09:22
Фото: пресс-служба «Областной больницы № 4» г. Ишим
В Абатском районе на 100% выполнен план по вакцинации
В Абатском муниципалитете вакцину против COVID-19 получили 10 188 человек, то есть 81% местных жителей, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Таким образом, в этом районе план по вакцинации выполнен на 101%.

План по вакцинации от COVID-19 перевыполнен в 8 районах Тюменской области
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«Сначала процесс шёл очень сложно. Ежедневно прививались до 70 человек. Однако во второй половине года после частых случаев инфицирования и даже летальных исходов от вируса, число вакцинированных за день выросло до 150 — 160 человек», — прокомментировал ситуацию Юрий Лагунов, заведующий Абатской районной больницей.

Он также добавил, что на сегодняшний день вакцины от коронавируса в медучреждении достаточно. Поставки организованы вовремя.

На данный момент начальство больницы акцентирует внимание на повторной вакцинации. Если через полгода после прививки или перенесённой болезни местные жители не идут сами, специалисты звонят пациентам и приглашают вакцинироваться.

Ранее в Тюмени была организована вакцинация маломобильных людей на дому. Специализированная выездная бригада, оснащенная всеми необходимыми средствами защиты, помогает таким людям пройти процедуру вакцинации и сохранить свое здоровье. Органы социальной защиты Тюмени предоставляют все необходимые данные непосредственно в поликлинику и врачи знают о людях, которым необходима вакцина и связываются с ними сами.

Напомним, что вакцинация — это самый эффективный способ защитить себя от тяжёлых осложнений, которые вызывает коронавирус.

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#Новости#Общество#Медицина#Вакцинация#Тюмень#Дарья Гасникова
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