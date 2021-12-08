Тюменцы смогут выбрать квартиру в новостройке по лучшим ценам 2021 года

«Традиционно декабрь является месяцем выгодных распродаж во всех отраслях бизнеса. Жилая недвижимость — не исключение. В конце года застройщики предлагают покупателям впечатляющее количество квартир — объективно есть на что посмотреть и из чего выбрать. В декабре вы четко знаете, сколько стоит квадратный метр и каков размер минимальной ипотечной ставки. Что будет с ценами в январе — неизвестно», отметила Ксения Осипова, организатор выставки «День застройщиков Тюмени».