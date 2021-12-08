Ранее многократно судимый 32-летний тоболяк ответит за насилие к представителю власти

Он ударил сотрудника МВД в ИВС. На данный момент против него возбуждено уголовное дело (ст. 318 УК РФ), сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Два месяца назад в камере Тобольского ИВС, во время профилактических мероприятий, в ответ на требования сотрудника МВД выйти из камеры, подозреваемый ударил его головой в лицо. Удар оставил след на лице.
Отмечается, что в настоящий момент следствие закончилось. Все необходимые доказательства собраны и будут изучены на ближайшем заседании.