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На сайте УСТЭК успешно завершено тестирование новых возможностей для потребителей

8 декабря 2021, 06:08
Фото: 1Mi
На сайте УСТЭК успешно завершено тестирование новых возможностей
Теперь после регистрации в «Личном кабинете»* (ЛК) юридические лица могут использовать возможности сервиса в полном объеме, рассказали в УСТЭК.
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Тюмень

Функционал ЛК включает в себя передачу показаний общедомовых приборов учета и полную информацию о них, проведение сверки взаиморасчетов за тепловую энергию и получение счетов и счет-фактур, а также оплату.

Фото: УСТЭК

Для удобства потребителей оплата за тепло без комиссии и авторизации на сайте УСТЭК доступна абсолютно всем. Иногда у физ. лиц возникает потребность внести платеж только за тепловую энергию, исключив другие коммунальные услуги. Это можно сделать на сайте УСТЭК в разделе «Оплата за тепло и ГВС», указав номер лицевого счета из квитанции ТРИЦ, сумму, ФИО, а также — назначение платежа — аванс, платеж за потребленную тепловую энергию или оплата гос.пошлины и пени.

Фото: УСТЭК

«Важно помнить, что сумма, начисленная за предыдущий месяц, должна быть оплачена до 10-го числа текущего. Тогда деньги своевременно поступят по назначению и будут отражены в квитанции. Те, кто откладывает оплату на конец месяца, могут увидеть зачисление средств только в квитанции за следующий месяц», — предупреждает начальник управления сбыта УСТЭК Оксана Смыкова.

УСТЭК благодарит всех потребителей, кто в непростой ситуации ограничений, связанных с коронавирусом, сохраняет платежную дисциплину.

«Спасибо за вашу сознательность и ответственность! Без этого нам было бы гораздо сложнее организовывать и производить нашу ежедневную работу — предупреждать и устранять инциденты на тепловых сетях, повышать качество услуг теплоснабжения», — сообщил исполнительный директор УСТЭК Марат Царгасов.

*Для получения логина и пароля нужно обратиться к куратору договора теплоснабжения.

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