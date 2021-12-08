На сайте УСТЭК успешно завершено тестирование новых возможностей для потребителей

Для удобства потребителей оплата за тепло без комиссии и авторизации на сайте УСТЭК доступна абсолютно всем. Иногда у физ. лиц возникает потребность внести платеж только за тепловую энергию, исключив другие коммунальные услуги. Это можно сделать на сайте УСТЭК в разделе «Оплата за тепло и ГВС», указав номер лицевого счета из квитанции ТРИЦ, сумму, ФИО, а также — назначение платежа — аванс, платеж за потребленную тепловую энергию или оплата гос.пошлины и пени.