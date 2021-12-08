Большой круглосуточный бесплатный каток открылся в Затюменском экопарке

Каток находится на площадке для памп-трека.
«Покрытие будет обновляться, когда это станет необходимым, поэтому периодически будут возникать технологические перерывы. Также прежде чем начать катание, почитайте правила пользования ледовой площадкой, табличка с которыми расположена у катка», — пояснили в администрации.
Там также добавили, что в общей сложности в разных районах областного центра будут залиты 124 ледовых площадки, где любители активного зимнего отдыха смогут провести время.
Помимо катка, в экопарке можно прогуляться под «звёздным небом» — от улицы Барнаульской до центральной детской площадки протянуты 40 метров светящихся огней, создающих атмосферу праздника.