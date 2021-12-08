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Большой круглосуточный бесплатный каток открылся в Затюменском экопарке

8 декабря 2021, 09:01
Фото: Администрация Тюмени
Большой круглосуточный бесплатный каток открылся в Затюменском экопарке
Накануне в экопарке «Затюменский» для горожан и гостей города открылась бесплатная ледовая площадка площадью 1,4 тысячи квадратных метров, где можно кататься и днём и ночью, сообщили в городской мэрии.
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Каток находится на площадке для памп-трека.

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«Покрытие будет обновляться, когда это станет необходимым, поэтому периодически будут возникать технологические перерывы. Также прежде чем начать катание, почитайте правила пользования ледовой площадкой, табличка с которыми расположена у катка», — пояснили в администрации.

Там также добавили, что в общей сложности в разных районах областного центра будут залиты 124 ледовых площадки, где любители активного зимнего отдыха смогут провести время.

Помимо катка, в экопарке можно прогуляться под «звёздным небом» — от улицы Барнаульской до центральной детской площадки протянуты 40 метров светящихся огней, создающих атмосферу праздника.

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#Новости#Отдых#Общество#Зима#Катки#Тюмень#Дарья Гасникова
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