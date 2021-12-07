В Тюменской области ликвидированы два из трёх очагов COVID-19

Специалисты продолжают контролировать один очаг коронавирусной инфекции в Православном храме, расположенном в посёлке Прииртышский, в 5 километрах от города Тобольска.
«Епархиальный Иоанно-Введенский женский монастырь православной религиозной организации Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви до сих пор закрыт в связи со вспышкой вируса. Эксперты наблюдают за обстановкой», — уточнили в надзорном ведомстве.
Два очага, ранее зарегистрированных в области — «Винзилинский психоневрологический интернат» и «Ишимский геронтологический центр» ликвидированы.