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В Тюменской области ликвидированы два из трёх очагов COVID-19

7 декабря 2021, 07:34
Фото: 1Mi
В Тюменской области ликвидированы два из трёх очагов COVID-19
На сегодняшний день, 7 декабря, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, в регионе ликвидированы два очага COVID-19 из ранее обнаруженных трёх.

Специалисты продолжают контролировать один очаг коронавирусной инфекции в Православном храме, расположенном в посёлке Прииртышский, в 5 километрах от города Тобольска.

«Епархиальный Иоанно-Введенский женский монастырь православной религиозной организации Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви до сих пор закрыт в связи со вспышкой вируса. Эксперты наблюдают за обстановкой», — уточнили в надзорном ведомстве.

Два очага, ранее зарегистрированных в области — «Винзилинский психоневрологический интернат» и «Ишимский геронтологический центр» ликвидированы.

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#Новости#Общество#Коронавирус#Тюмень#Дарья Гасникова#Коронавирус COVID-19
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