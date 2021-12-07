В Тюменской области ликвидированы два из трёх очагов COVID-19

«Епархиальный Иоанно-Введенский женский монастырь православной религиозной организации Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви до сих пор закрыт в связи со вспышкой вируса. Эксперты наблюдают за обстановкой», — уточнили в надзорном ведомстве.