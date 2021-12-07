В 2024 году в Тюмени из автобуса в автобус можно будет пересаживаться бесплатно

В администрации «Нашему Городу» рассказали, что мэр Тюмени Руслан Кухарук поручил специалистам разработать модель реализации пересадочного тарифа, для того чтобы жители, проживающие в отдалённых и новых частях города, которые чаще всего едут до дома с пересадками, могли удобно использовать общественный транспорт.

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