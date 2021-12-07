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В 2024 году в Тюмени из автобуса в автобус можно будет пересаживаться бесплатно

7 декабря 2021, 05:04
Фото: 1Mi
В 2024 году в Тюмени из автобуса в автобус можно будет пересаживаться
В администрации «Нашему Городу» рассказали, что мэр Тюмени Руслан Кухарук поручил специалистам разработать модель реализации пересадочного тарифа, для того чтобы жители, проживающие в отдалённых и новых частях города, которые чаще всего едут до дома с пересадками, могли удобно использовать общественный транспорт.
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Тюмень

Пересадочный тариф подразумевает единовременную оплату проезда на нескольких маршрутах в установленный срок времени. И несмотря на то, что в связи с пандемией и ограничительными мерами пассажиропоток уменьшился, маршрутная городская сеть должна развиваться.

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«Транспортным обслуживанием должны быть обеспечены жители всех районов с учётом жилой застройки и социально значимых объектов. В этом поможет реализация пересадочного тарифа, который будет особенно актуален для горожан, проживающих в отдаленных и новых микрорайонах», — подчеркнул глава города.

Он также добавил, что такую модель перевозок нужно разработать и осуществить в 2024 году, когда будут заключаться муниципальные контракты с перевозчиками.

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