В 2024 году в Тюмени из автобуса в автобус можно будет пересаживаться бесплатно

Пересадочный тариф подразумевает единовременную оплату проезда на нескольких маршрутах в установленный срок времени. И несмотря на то, что в связи с пандемией и ограничительными мерами пассажиропоток уменьшился, маршрутная городская сеть должна развиваться.
«Транспортным обслуживанием должны быть обеспечены жители всех районов с учётом жилой застройки и социально значимых объектов. В этом поможет реализация пересадочного тарифа, который будет особенно актуален для горожан, проживающих в отдаленных и новых микрорайонах», — подчеркнул глава города.
Он также добавил, что такую модель перевозок нужно разработать и осуществить в 2024 году, когда будут заключаться муниципальные контракты с перевозчиками.