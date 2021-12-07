Пожар в Тюмени на улице Богдановича: дети выбегали на улицу раздетые

С улицы открытого огня видно не было, зато после входа в квартиру пожарных расчетов и открывания окон на улицу повалил густой белый дым.
Пожарные с фонариками прошли на балкон и в комнаты.
О пострадавших пока ничего не известно - пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области не ответила на звонки из редакции.
Ранее стало известно, что МЧС предупреждает тюменцев о наступлении аномально холодной погоды. Температура воздуха в ближайшие сутки опустится в некоторых районах юга Тюменской области до -32 градусов по Цельсию.