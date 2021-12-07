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Пожар в Тюмени на улице Богдановича: дети выбегали на улицу раздетые

7 декабря 2021, 12:55
Фото: Читатель «Нашего города»
На 8 этаже дома 10 по улице Богдановича в Тюмени произошел пожар. Задымление наблюдалось в угловой квартире, а из подъезда вместе с родителями выбегал дети в домашней одежде - рассказали очевидцы. На место прибыло не менее 6 пожарных машин МЧС и автомобиль скорой помощи.

С улицы открытого огня видно не было, зато после входа в квартиру пожарных расчетов и открывания окон на улицу повалил густой белый дым.

Пожарные с фонариками прошли на балкон и в комнаты.

О пострадавших пока ничего не известно - пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области не ответила на звонки из редакции.

Ранее стало известно, что МЧС предупреждает тюменцев о наступлении аномально холодной погоды. Температура воздуха в ближайшие сутки опустится в некоторых районах юга Тюменской области до -32 градусов по Цельсию.

#Новости#Максим Карпиков#Происшествия
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