Пожар в Тюмени на улице Богдановича: дети выбегали на улицу раздетые

На 8 этаже дома 10 по улице Богдановича в Тюмени произошел пожар. Задымление наблюдалось в угловой квартире, а из подъезда вместе с родителями выбегал дети в домашней одежде - рассказали очевидцы. На место прибыло не менее 6 пожарных машин МЧС и автомобиль скорой помощи.

С улицы открытого огня видно не было, зато после входа в квартиру пожарных расчетов и открывания окон на улицу повалил густой белый дым. Пожарные с фонариками прошли на балкон и в комнаты. О пострадавших пока ничего не известно - пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области не ответила на звонки из редакции. Ранее стало известно, что МЧС предупреждает тюменцев о наступлении аномально холодной погоды. Температура воздуха в ближайшие сутки опустится в некоторых районах юга Тюменской области до -32 градусов по Цельсию.