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Депутат гордумы обсудил с тюменцами обустройство дополнительных парковок

7 декабря 2021, 04:14
Фото: официальный сайт Тюменской гордумы
Тюмень стремительно растет и развивается. Ежегодно в городе вводится порядка 1 млн кв. метров жилья, в том числе по программе развития застроенных территорий.
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Тюмень

С помощью этого инструмента удается расселять ветхие, аварийные дома и сносить их за счет средств застройщика, а бюджетные деньги направлять на другие программы: ремонт дорог, социальных объектов, благоустройство территорий.

Фото: официальный сайт Тюменской гордумы

Всего в Тюмени 16 территорий, в отношении которых заключены такие договоры. Одна из них — в границах улиц Баумана и 9 Января. Её общая площадь — 700 кв. метров, расселено и снесено три многоквартирных дома. Живущие в них тюменцы уже получили новое жилье. У жителей близлежащих домов возникло беспокойство по поводу парковочных мест в границах застройки. С этим вопросом они обратились к заместителю председателя Тюменской городской Думы Дмитрию Осипову.

«Совместно с представителями строительной компании и управы округа удалось найти решение, которое позволит обустроить около ста дополнительных мест для автомобилей»,рассказал Дмитрий Александрович.

Данное предложение подробно обсудили с жителями близлежащих домов на встрече. Мнения и пожелания прозвучали разные. Итоговый проект будет реализован в два этапа: сначала в зимнем, временном, исполнении, а с наступлением весны — в капитальном.

«Важно, чтобы парковочные места не просто появились в данном районе, но и были удобными для всех, кто будет ими пользоваться»,подчеркнул Дмитрий Осипов

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#Новости#Гордума#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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