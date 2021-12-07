Депутат гордумы обсудил с тюменцами обустройство дополнительных парковок

Всего в Тюмени 16 территорий, в отношении которых заключены такие договоры. Одна из них — в границах улиц Баумана и 9 Января. Её общая площадь — 700 кв. метров, расселено и снесено три многоквартирных дома. Живущие в них тюменцы уже получили новое жилье. У жителей близлежащих домов возникло беспокойство по поводу парковочных мест в границах застройки. С этим вопросом они обратились к заместителю председателя Тюменской городской Думы Дмитрию Осипову.