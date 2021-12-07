Депутат гордумы обсудил с тюменцами обустройство дополнительных парковок

С помощью этого инструмента удается расселять ветхие, аварийные дома и сносить их за счет средств застройщика, а бюджетные деньги направлять на другие программы: ремонт дорог, социальных объектов, благоустройство территорий.
Всего в Тюмени 16 территорий, в отношении которых заключены такие договоры. Одна из них — в границах улиц Баумана и 9 Января. Её общая площадь — 700 кв. метров, расселено и снесено три многоквартирных дома. Живущие в них тюменцы уже получили новое жилье. У жителей близлежащих домов возникло беспокойство по поводу парковочных мест в границах застройки. С этим вопросом они обратились к заместителю председателя Тюменской городской Думы Дмитрию Осипову.
«Совместно с представителями строительной компании и управы округа удалось найти решение, которое позволит обустроить около ста дополнительных мест для автомобилей»,рассказал Дмитрий Александрович.
Данное предложение подробно обсудили с жителями близлежащих домов на встрече. Мнения и пожелания прозвучали разные. Итоговый проект будет реализован в два этапа: сначала в зимнем, временном, исполнении, а с наступлением весны — в капитальном.
«Важно, чтобы парковочные места не просто появились в данном районе, но и были удобными для всех, кто будет ими пользоваться»,подчеркнул Дмитрий Осипов