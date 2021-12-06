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В Тюмени школа 65 закрывается на карантин

6 декабря 2021, 10:17
Фото: 1Mi
Из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ одна из тюменских школ уходит на карантин.

Очевидцы отмечают, что дети уходят на каникулы в МОУ №65 с 7 по 11 декабря. При этом все с 1 по 11 классы. Все это время малыши будут учиться дома, а уроки проводиться в Zoom. Для других педагогов и учеников материалы будут находиться в другом месте.

Тюменцы подчёркивают, что в местных школах находятся по 30 учеников и похожая ситуация может быть ещё хуже. Среднесписочный состав выше.

С 6 декабря учащиеся и преподаватели вернутся в аудитории. Стоит отметить, что студенты вуза находятся на дистанте с начала ноября, а ТИУ приступил к работе сегодня.

«Ситуация c Covid-19 остается сложной, но есть признаки ее стабилизации.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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