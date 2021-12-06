В Тюмени школа 65 закрывается на карантин

Очевидцы отмечают, что дети уходят на каникулы в МОУ №65 с 7 по 11 декабря. При этом все с 1 по 11 классы. Все это время малыши будут учиться дома, а уроки проводиться в Zoom. Для других педагогов и учеников материалы будут находиться в другом месте.