В Тюмени школа 65 закрывается на карантин

Очевидцы отмечают, что дети уходят на каникулы в МОУ №65 с 7 по 11 декабря. При этом все с 1 по 11 классы. Все это время малыши будут учиться дома, а уроки проводиться в Zoom. Для других педагогов и учеников материалы будут находиться в другом месте.
Тюменцы подчёркивают, что в местных школах находятся по 30 учеников и похожая ситуация может быть ещё хуже. Среднесписочный состав выше.
С 6 декабря учащиеся и преподаватели вернутся в аудитории. Стоит отметить, что студенты вуза находятся на дистанте с начала ноября, а ТИУ приступил к работе сегодня.
«Ситуация c Covid-19 остается сложной, но есть признаки ее стабилизации.