Умерла журналист «Нашего города» Елена Аксарина

В редакцию «Нашего города» она пришла работать в этом году и все мы почувствовали ее высокие требования к себе и коллегам. Она бралась за социальные темы, но больше увлекалась культурой. Елену вдохновляли сын и театр — она говорила об этом постоянно.
Она была чрезвычайно ответственным человеком, это сегодня так редко встречается в людях. По воспоминаниям мамы, Елена со школьной скамьи стремилась защищать слабых и добиваться справедливых решений в любой ситуации. Это было очень заметно в ее последних текстах.
В нашем небольшом коллективе Елена Аксарина быстро стала примером для подражания и порядочности, не было ни дня, когда бы Елена не проявляла инициативу — любой материал ее заинтересовывал глубоко и она не оставляла работу, пока не выкачивала из материала всё. Тексты про театр, культуру, кино — ее любимые, она не могла работать, если бы не обращала внимание наших читателей на новости культуры и искусства.
Елена Аксарина закончила в 1993 году ТюмГУ, Институт филологии и журналистики (ИФиЖ). Член Союза журналистов РФ. Работала в ряде изданий Тюменской области и Тюменском театре кукол. У нее остался 15-летний сын.
О дате и месте прощания пока ничего неизвестно.
Редакция «Нашего города» выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Елены Аксариной.