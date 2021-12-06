Умерла журналист «Нашего города» Елена Аксарина

В нашем небольшом коллективе Елена Аксарина быстро стала примером для подражания и порядочности, не было ни дня, когда бы Елена не проявляла инициативу — любой материал ее заинтересовывал глубоко и она не оставляла работу, пока не выкачивала из материала всё. Тексты про театр, культуру, кино — ее любимые, она не могла работать, если бы не обращала внимание наших читателей на новости культуры и искусства.