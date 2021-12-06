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Шварц высказался относительно возможного перехода Агаларова в «Динамо»

6 декабря 2021, 12:17
Фото: pxhere.com
Агаларов играет за «Уфу»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал слухи вокруг возможного трансфера Гамида Агаларова в стан сине-белых, сообщает "Советский спорт".

По словам Шварца, нельзя забегать в будущее, поскольку игрок принадлежит «Уфе» и показывает отличную результативность за этот коллектив. Для Шварца самым главным является слаженная командная игра в обороне.

Отметим, что Агаларов получал приглашение в основную сборную России, однако он не смог попасть в окончательную заявку команды на матчи отбора к ЧМ-2022. В текущем сезоне он выступает за «Уфу» и является лучшим бомбардиром РПЛ, забив 13 голов в 16 матчах внутреннего первенства

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