Шварц высказался относительно возможного перехода Агаларова в «Динамо»

Отметим, что Агаларов получал приглашение в основную сборную России, однако он не смог попасть в окончательную заявку команды на матчи отбора к ЧМ-2022. В текущем сезоне он выступает за «Уфу» и является лучшим бомбардиром РПЛ, забив 13 голов в 16 матчах внутреннего первенства