Регоператоры заявили о возможном росте тарифов за вывоз мусора

Как сообщает iz.ru, члены ассоциации отметили, что проект подразумевает включение стоимости эксплуатации мусороперегрузочных станций в расходы на вывоз мусора. Но при этом, на данный момент во многих субъектах РФ нет таких станций, а расходы на их строительство проект не учитывает.