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Регоператоры заявили о возможном росте тарифов за вывоз мусора

6 декабря 2021, 12:27
Фото: pixnio.ru
Ассоциация организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» прокомментировала проект постановления о корректировке ценообразования в сфере обращения с ТКО.

Как сообщает iz.ru, члены ассоциации отметили, что проект подразумевает включение стоимости эксплуатации мусороперегрузочных станций в расходы на вывоз мусора. Но при этом, на данный момент во многих субъектах РФ нет таких станций, а расходы на их строительство проект не учитывает.

По словам представителя «Чистой страны» Руслана Губайдуллина, не понятно, как будет складываться доходная часть регоператоров при использовании мусороперегрузочных станций, не исключено, что затраты могут вырасти. Он предложил ограничить эти расходы тремя процентами от выручки регоператора.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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