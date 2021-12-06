Регоператоры заявили о возможном росте тарифов за вывоз мусора

Как сообщает iz.ru, члены ассоциации отметили, что проект подразумевает включение стоимости эксплуатации мусороперегрузочных станций в расходы на вывоз мусора. Но при этом, на данный момент во многих субъектах РФ нет таких станций, а расходы на их строительство проект не учитывает.
По словам представителя «Чистой страны» Руслана Губайдуллина, не понятно, как будет складываться доходная часть регоператоров при использовании мусороперегрузочных станций, не исключено, что затраты могут вырасти. Он предложил ограничить эти расходы тремя процентами от выручки регоператора.