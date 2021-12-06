Работа с гипсокартоном: выбор и применение

Строительный интернет-магазин «Гермес Групп» поможет найти и купить практически любой инструмент и материал, предназначенный для строительных и отделочных работ, также в магазине есть товары для дома. Несомненное преимущество магазина — отсутствие минимальной суммы на заказ. Как пишут на сайте, «привезём любой саморез». И это действительно так. Доставка осуществляется по Москве и Московской области, но за неё придётся заплатить.