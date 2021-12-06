Работа с гипсокартоном: выбор и применение

В процессе строительно-отделочных работ очень распространено использование гипсокартонных листов. Как минимум, это удобно. Гипсокартон — отличная основа для облицовки. Им можно выравнивать стены, создавать подвесные и многоуровневые потолки, декорировать интерьер, стоить межкомнатные перегородки.
Это очень универсальный материал, который не требует больших вложений и особых усилий. Помимо прочего, гипсокартон изготавливается из экологичного сырья, не содержит токсичных веществ. Вот такое чудо-средство в строительстве.
Гипсокартон: обычный или влагостойкий
Есть несколько видов гипсокартона: стандартный и влагостойкий. Какой выбрать? Гипсокартонные листы используются в разных ситуациях, поэтому выбор зависит непосредственно от запроса. Оба вида выполняют свою основную функцию: сохранение давления и температуры внутри дома. Но в остальном гипсокартонные листы различны.
В первую очередь, в глаза бросается главное внешнее отличие — цвет. У влагостойкого листа цвет голубой, а у обычного — серый.
Если вы собираетесь использовать этот материал в сухом месте, нет смысла использовать влагостойкий. Проще и правильнее обойтись стандартным вариантом.
Если же вам необходимо обшить стены и потолки или, например, построить перегородку, сделать декоративное изделие там, где повышеннная влажность, то для этого нужны именно влагостойкие гипсокартонные листы (иначе — гклв).
Стоимость влагостойкого материала не сильно отличается от стандартных листов. Всё зависит от производителя. Купить гипсокартон влагостойкий можно в «Гермес Групп».
Вспомогательное средство: фасадная стеклоклетка
При использовании гипсокартонных листов неизбежны стыки, которые необходимо отдельно обрабатывать, чтобы не было трещин и неровностей. В этом отлично поможет фасадная стеклосетка. Сетка «Крепикс» 2000 — стеклянная ткань, которая в основном используется при ремонте наружных поверхностей зданий и для армирования штукатурных и защитно-декоративных покрытий.
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