Погибла семья из четырёх человек в ДТП на трассе Тюмень — Омск

В дорожной аварии погибли все, кто находился в салоне «Шевроле» — 50-летний отец-водитель, 46-летняя супруга и мать двоих сыновей 22-х и 12-и лет, которые тоже были в машине.
«По предварительным данным было установлено, что 37-летний водитель грузовика «Скания», который двигался из Омска в Сыктывкар, не смог выбрать безопасную дистанцию и врезался в «Шевроле». После удара легковой авто отбросило на встречку, где он столкнулся с фурой марки «Вольво», — уточнили в ведомстве.
Оба водителя, которые управляли грузовыми автомобилями, не пострадали.