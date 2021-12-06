Погибла семья из четырёх человек в ДТП на трассе Тюмень — Омск

«По предварительным данным было установлено, что 37-летний водитель грузовика «Скания», который двигался из Омска в Сыктывкар, не смог выбрать безопасную дистанцию и врезался в «Шевроле». После удара легковой авто отбросило на встречку, где он столкнулся с фурой марки «Вольво», — уточнили в ведомстве.