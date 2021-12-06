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Погибла семья из четырёх человек в ДТП на трассе Тюмень — Омск

6 декабря 2021, 07:31
Фото: ГИБДД Тюменской области
Погибла семья из четырёх человек в ДТП на трассе Тюмень — Омск
Накануне на 97-м километре трассы Тюмень — Омск под Заводоуковском произошло страшное ДТП, в котором погибли несколько человек. Их личности были установлены — это целая семья, сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.
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Тюмень

В дорожной аварии погибли все, кто находился в салоне «Шевроле» — 50-летний отец-водитель, 46-летняя супруга и мать двоих сыновей 22-х и 12-и лет, которые тоже были в машине.

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«По предварительным данным было установлено, что 37-летний водитель грузовика «Скания», который двигался из Омска в Сыктывкар, не смог выбрать безопасную дистанцию и врезался в «Шевроле». После удара легковой авто отбросило на встречку, где он столкнулся с фурой марки «Вольво», — уточнили в ведомстве.

Оба водителя, которые управляли грузовыми автомобилями, не пострадали.

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