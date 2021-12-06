Платные парковки в Тюмени контролируют экипажи с камерами

Спецмашины фиксируют парковочные сессии автомобилей, которые останавливаются в границах улиц Герцена — Челюскинцев — Республики — Первомайской — Советской — Профсоюзной. На этих улицах с 29 ноября была введена плата за парковку.
«В случае неуплаты за проведённое на стоянке время по какой-то причине, нарушитель получит штраф в размере 2 500 рублей», — пояснил Алексей Санник, директор «Тюменьгортранса».
В первые 14 дней с того момента, как новые условия начали действовать, автомобилисты, которые оставили свою машину в зоне платной парковки, но вовремя не оплатил, получат информационные письма.