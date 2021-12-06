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Платные парковки в Тюмени контролируют экипажи с камерами

6 декабря 2021, 06:23
Фото: 1Mi
Платные парковки в Тюмени контролируют экипажи с камерами
В областном центре, где в конце прошлого месяца большая часть парковок стала платной, курсируют три экипажа с камерами, оснащёнными фото и видео, сообщили в информационном центре регионального правительства.
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Тюмень

Спецмашины фиксируют парковочные сессии автомобилей, которые останавливаются в границах улиц Герцена — Челюскинцев — Республики — Первомайской — Советской — Профсоюзной. На этих улицах с 29 ноября была введена плата за парковку.

«В случае неуплаты за проведённое на стоянке время по какой-то причине, нарушитель получит штраф в размере 2 500 рублей», — пояснил Алексей Санник, директор «Тюменьгортранса».

В первые 14 дней с того момента, как новые условия начали действовать, автомобилисты, которые оставили свою машину в зоне платной парковки, но вовремя не оплатил, получат информационные письма.

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#Новости#Общество#Парковки#Тюмень#Дарья Гасникова
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