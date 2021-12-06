Не будут работать светофоры на Первомайской в Тюмени 6 декабря

С 8 до 10 часов утра водителям необходимо обращаться внимание на дорожные знаки при движении на пересечении улиц Первомайской и Смоленской, Первомайской и Вокзальной, Первомайской и Герцена.
«Автоматические регулировщики не будут работать, потому что на этих участках пройдут плановые работы на сетях электроснабжения», — уточнили в «Тюменьгортрансе».
Специалисты обратились к автомобилистам и пешеходам с просьбой учитывать эти факты при выборе маршрута, а также соблюдать требования дорожных знаков. Актуальные сведения о работе светофоров можно узнать у диспетчеров по номеру 68-84-35 или на официальном сайте.