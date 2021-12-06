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Не будут работать светофоры на Первомайской в Тюмени 6 декабря

6 декабря 2021, 03:51
Фото: 1Mi
Не будут работать светофоры на Первомайской в Тюмени 6 декабря
Сегодня, 6 декабря, в областном центре на нескольких перекрёстках с улицей Первомайской не будут работать светофоры, сообщили в «Тюменском транспорте».
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Тюмень

С 8 до 10 часов утра водителям необходимо обращаться внимание на дорожные знаки при движении на пересечении улиц Первомайской и Смоленской, Первомайской и Вокзальной, Первомайской и Герцена.

«Автоматические регулировщики не будут работать, потому что на этих участках пройдут плановые работы на сетях электроснабжения», — уточнили в «Тюменьгортрансе».

Специалисты обратились к автомобилистам и пешеходам с просьбой учитывать эти факты при выборе маршрута, а также соблюдать требования дорожных знаков. Актуальные сведения о работе светофоров можно узнать у диспетчеров по номеру 68-84-35 или на официальном сайте.

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#Новости#Отключение светофоров#Светофоры#Тюмень#Дарья Гасникова#Общество
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