Не будут работать светофоры на Первомайской в Тюмени 6 декабря

Специалисты обратились к автомобилистам и пешеходам с просьбой учитывать эти факты при выборе маршрута, а также соблюдать требования дорожных знаков. Актуальные сведения о работе светофоров можно узнать у диспетчеров по номеру 68-84-35 или на официальном сайте.