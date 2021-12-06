На улице Дружбы в Тюмени не работают светофоры и отключилось уличное освещение

Ранее сообщалось, что в Тюмени, в связи с производством работ по демонтажу конструкции здания № 50 по ул. Герцена в период с 4 декабря 2021 будет изменено движение транспортных средств по автомобильной дороге ул. Камышинской в районе пересечения с ул. Герцена и Смоленской.