На улице Дружбы в Тюмени не работают светофоры и отключилось уличное освещение

По информации СУЭНКО произошло автоматическое отключение из-за аварии на подстанции. Авария в настоящее время устраняется. Время окончания работ неизвестно.
Уличное освещение и работа светофоров пока отсуствует в пределах ул. Судоремонтная, 25, ул. Судоремонтная - ул. Малиновского - ул. М.Захарова ул. Тобольский тракт - ул. Дальняя, ул. Тобольский тракт, 101, ул. Тобольский тр-т - ул. Жуковского ул. Тобольский тр-т - ул. Т. Чаркова, ул. Тобольский тр-т - ул. Ушакова (пешеходная), ул. Тобольский тракт - ул. Ушакова, ул. Тобольский тракт - ул. Судоремонтная, ул. Тобольский тракт - школа № 48.
Авария на подстанции, в настоящее время устраняется, по времени устранения неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Тюмени, в связи с производством работ по демонтажу конструкции здания № 50 по ул. Герцена в период с 4 декабря 2021 будет изменено движение транспортных средств по автомобильной дороге ул. Камышинской в районе пересечения с ул. Герцена и Смоленской.