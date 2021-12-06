Кубинские власти прилагают максимум усилий для защиты здоровья туристов

Эскалона сообщил, что на Кубе уровень вакцинации достаточно высок для того, чтобы говорить о коллективном иммунитете. Таким образом, можно говорить о том, что туристы на Кубе подвергаются коронавирусному риску гораздо меньше, чем в других странах. Прежде всего потому, что практически нет риска возникновения пандемийных волн.