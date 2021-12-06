Кубинские власти прилагают максимум усилий для защиты здоровья туристов

Дипломат подчеркнул, что в период пандемии нельзя ставить экономику выше здоровья. Кубинское правительство придерживается именно этого принципа. Для него здоровье граждан и туристов в приоритете, пишет ТАСС.
Эскалона сообщил, что на Кубе уровень вакцинации достаточно высок для того, чтобы говорить о коллективном иммунитете. Таким образом, можно говорить о том, что туристы на Кубе подвергаются коронавирусному риску гораздо меньше, чем в других странах. Прежде всего потому, что практически нет риска возникновения пандемийных волн.
Также кубинский дипломат отметил, что россияне для жителей острова – не просто туристы. Страны связывает настоящая многолетняя дружба, прошедшая разные испытания.
Напомним, с 15 ноября кубинские власти отменили все ограничения, связанные с COVID-19. Туристу достаточно иметь на руках документ о вакцинации. И только если его нет, то нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета.
Отмечается, что Куба восстанавливает статус одного из самых популярных туристических направлений для россиян. В “Аэрофлоте” уже заявили о восстановлении регулярных рейсов в Гавану и на самые популярные курорты Кубы.
Также дипломат выразил надежду, что вскоре будут открыты для регулярных рейсов ранее популярные у россиян города: Санта-Клара, Камагуэй и Ольгин.
"Куба открыла все свои аэропорты и внутренние границы при условии обеспечения высокого уровня безопасности для туристов, которые посещают карибскую страну", – подчеркнул дипломат.