Больше чем наполовину в Тюменской области выросла потребность в персонале

Аналитики одной из самых крупных российских онлайн-платформ вакансий hh.ru изучили ситуацию на рынке труда Тюменской области и выяснили, что в ноябре появилось почти 13 тысяч вакансий, а это на 57% больше по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

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