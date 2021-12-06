Больше чем наполовину в Тюменской области выросла потребность в персонале

Большая часть вакансий ноября приходится в сферах «Продажи» — 26%. На втором месте по популярности — «Строительство, недвижимость». В этой отрасли 17% от всех работодателей ищут сотрудников. Третье место занимает «Рабочий персонал» — 14%. Далее «Транспорт, логистика» — 11%, и «Производство» — 10%.
«Вместе с тем число резюме в сравнении с тем же период прошлого годы выросло всего на 6% — в ноябре активно искали новую работу порядка 56 тысяч тюменцев. Большинство соискателей наблюдалось в сфере „Продаж“ — 11%», — прокомментировала ситуацию директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.
На втором месте по популярности у горожан, ищущих работу — «Административный персонал» (8%). Затем идут «Производство» — 7%, «Транспорт, логистика», «Добыча сырья», «Строительство, недвижимость» — 6%.