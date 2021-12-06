nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

46% пользователей планируют потратить на новогодние подарки более 3 тысяч рублей

6 декабря 2021, 06:24
Фото: Одноклассники
Одноклассники запустили сайт с итогами года. Первым стал раздел «Подарки»

Одноклассники начали подводить итоги 2021: социальная сеть запустила специальный сайт ok.ru/page/2021, на котором в течение ближайшего месяца будут появляться самые интересные результаты уходящего года. Первым ОК представили раздел «Подарки»: социальная сеть проанализировала активность пользователей в одном из самых любимых и популярных сервисов виртуальных подарков, а также провела традиционный предновогодний онлайн-опрос среди пользователей рунета.

Совместно с исследовательским центром ResearchMe ОК выяснили, как изменилось отношение жителей России к бюджету на подарки по сравнению с прошлым годом, а также как респонденты приобретают новогодние презенты для близких и друзей. На сайте итогов 2021 года ОК также представили рейтинг самых популярных праздников среди пользователей социальной сети.

Опрос показал, что в этом году люди гораздо лучше планируют свой бюджет на новогодние подарки: только 8% опрошенных затруднились ответить, какую сумму они готовы потратить к новогодним праздникам. В прошлом году количество неопределившихся пользователей достигало 20%. Выяснилось, что более трех тысяч рублей на подарки готовы потратить 46% респондентов: каждый пятый (25%) — от 3 до 5 тысяч рублей, 11% — от 5 до 7 тысяч, 5% — от 7 до 9 тысяч и 5% — более 9 тысяч рублей.

Почти половина (45%) пользователей рунета планируют приобретать подарки на Новый год в обычных магазинах, 34% — в супермаркетах, 26% — в онлайн-маркетплейсах и интернет-магазинах. При выборе подарка респонденты чаще всего обращают внимание на пользу (58%), стоимость (43%), оригинальность (38%) и только потом на внешний вид (23%).

Доля пользователей, которые ищут идеи для подарков в социальных сетях, составила 42%. Чаще всего они просматривают тематические группы (51%), изучают аккаунты различных брендов (40%), обращают внимание на рекомендации селебрити и блогеров (23%).

Социальные сети стали для многих инструментом, который позволяет поздравить друзей и знакомых, с которыми невозможно встретиться лично. Больше половины (52%) респондентов используют соцсети как основной способ для поздравлений: по этому показателю они превзошли звонки по мобильному телефону (49%), смс-сообщения (37%), видеозвонки (18%), звонки на городские телефоны (10%) и другие.

Более половины (54%) из тех, кто использует соцсети для поздравлений, отправляют открытки, 49% предпочитают сопровождать свое поздравление виртуальным подарком. Женщины чаще мужчин (62% против 44%) выбирают открытки для друзей и близких.43% респондентов предпочитают обычные текстовые поздравления в сообщениях, и 21% — стихи. На странице друга в соцсети пишут теплые слова к Новому году 20% опрошенных. По данным ОК, в целом в 2021 году каждый третий житель России получал виртуальные подарки в ОК.

Список желанных подарков в 2021 году в сравнении с 2020 годом почти не изменился. В топ-5 вошли: деньги (30%), электроника (18%) и смартфоны (18%), косметика, парфюмерия и товары по уходу за собой (16%) и путешествия (15%).

Любопытно, что 65% пользователей рунета отметили, что предпочитают получать неожиданные подарки, и только 25% сказали о том, что заранее продумывают список желаемых подарков и составляют wish-листы. 10% заявили, что не любят получать подарки.

При этом к вопросу передаривания подарков россияне также относятся по-разному — 38% отметили, что считают нормальным передаривать подарок, если он не очень полезный или просто не понравился. Однако 46% склоняются к мнению, что передаривать подарки — неуважительно, а 16% опрошенных довольны всеми подарками, которые им дарили ранее.

ОК также проанализировали, с какими праздниками пользователи соцсети чаще всего поздравляли друг друга в 2021 году с помощью виртуальных подарков. В уходящем году самым щедрым на поздравления праздником стал Международный женский день, на втором месте — Новый год, на третьем — Пасха. В этом году в топ-5 самых популярных профессиональных праздников вошли День студента, День автомобилиста и День медицинского работника.

Самые популярные праздники

  1. Международный женский день
  2. Новый год
  3. Пасха
  4. День Защитника Отечества
  5. День матери
  6. День Победы
  7. Рождество
  8. День святого Валентина
  9. День труда
  10. День семьи, любви и верности

Профессиональные праздники

  1. День студентов (Татьянин день)
  2. День автомобилиста
  3. День медицинского работника
  4. Международный день медицинских сестёр
  5. День учителя
  6. День работника торговли
  7. День воспитателя и всех дошкольных работников
  8. День железнодорожника
  9. День Военно-Морского флота
  10. День Воздушно-десантных войск

*В исследовании приняли участие 1054 человек из разных городов России.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25