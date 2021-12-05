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Проект «Спортивное поколение» жительницы села Успенка стал лауреатом премии #МЫВМЕСТЕ

5 декабря 2021, 12:58
Фото: 1Mi
Продолжается победоносное шествие активных людей Тюменской области за наградами Международной премии общественно-социальных проектов #МЫВМЕСТЕ. Финалистом конкурса стала Трапезникова Екатерина со своей идеей, которая призвана помочь детям в спортивной сфере, сообщает региональный департамент социального развития.

Победу Екатерина одержала в номинации «Здоровье нации» категории «Волонтеры и НКО». Это уже вторая победа жителей региона в данной номинации: 3 место на вручении премии занял проект «Вместе сильнее». Натальи Устюжаниной (руководителя центра «Поколение»).

«Спортивное поколение» направлен на помощь детям в выборе подходящего вида спорта. Путем создания видеороликов о секциях и спортивных мероприятиях, которые доступны на территориях населенных пунктов Тюменской области, планируется привлечь детей к их посещению.

Видео будут передаваться волонтерам, которые в дальнейшем организуют показ данной информации в школах и других учебных заведениях. Таким образом школьники смогут узнать о том, чем им можно заняться.

Победителям конкурса полагаются гранты на воплощение своих задумок размером до 2,5 млн рублей, привлечение аудитории и возможных инвесторов к проекту, путешествия и памятные подарки.

Тюменский социально-общественный проект стал лауреатом международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Здоровье нации» категории «Волонтеры и НКО». Инициатива представляет собой комплекс мероприятий по экспресс-тестированию на ВИЧ/СПИД-инфекцию жителей удаленных и труднодоступных поселений всей Тюменской области.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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