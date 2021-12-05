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Проект по благоустройству улицы Дзержинского готов. Работы начнутся в 2022 году

5 декабря 2021, 07:19
Фото: 1Mi
Проект подразумевает облагораживание всей прилегающей территории. В планах есть открытие нескольких общественных заведений, обустройство парков и скверов. Также важным аспектом является сохранение исторических архитектурных памятников и существующих объектов деревянного зодчества.

О планах по проекту реконструкции улицы Дзержинского рассказала член союза архитекторов России Анна Медведева. Ее выступление прошло на платформе городского форума «МОСТ».

«Данная реконструкция является очень важным проектом для нашего города. Улица сейчас находится не в лучшем архитектурном состоянии: множество заборов с разной степенью повреждений портят визуальный облик исторического района. Требуется комплексный подход к данному мероприятию. Поэтому было предложено активным участникам жизни Тюмени войти в состав 5 проектных групп, которые составили свой план по восстановлению и модернизации различных аспектов улицы»сказала Анна.

Наименования созданных групп их основные задачи:

  • «Визуальные решения» (арт-объекты, малые архитектурные сооружения);
  • «Туризм и туристические маршруты» (разработка и улучшения для туристов);
  • «Организация городских событий» (функциональное наполнение улицы);
  • «Бизнес» (основные направления инвестиций в район);
  • «Набережная правого берега реки Туры» (осуществление связи набережной с улицей).

Улица Дзержинского ранее носила название Садовая и была весьма плотно оформлена большим количеством зеленых насаждений. Специалисты планируют максимально сохранить данную особенность улицы и составляют проект, исходя из большого количества деревьев в районе.

Будут полностью обустроены скверы Пограничников и Юристов (планируется открыть ряд кафе и ресторанов, а также добавить летнюю библиотеку на открытом воздухе).

Первые планы по превращению улицы в пешеходную зону концентрации досуга ходили еще 25 лет назад. Но теперь, имея на руках готовую проектную базу, в течение нескольких лет будут запущены активные мероприятия по благоустройству квартала Дзержинского — Республики — Челюскинцев.

Полную презентацию проекта можно посмотреть в группе форума ВКонтакте.

Подготовка инженерных сетей и рабочей инфраструктуры уже начата. Активная фаза проекта запланирована на 2022–2023 гг.

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