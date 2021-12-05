Проект по благоустройству улицы Дзержинского готов. Работы начнутся в 2022 году

«Данная реконструкция является очень важным проектом для нашего города. Улица сейчас находится не в лучшем архитектурном состоянии: множество заборов с разной степенью повреждений портят визуальный облик исторического района. Требуется комплексный подход к данному мероприятию. Поэтому было предложено активным участникам жизни Тюмени войти в состав 5 проектных групп, которые составили свой план по восстановлению и модернизации различных аспектов улицы»сказала Анна.