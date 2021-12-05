Проект по благоустройству улицы Дзержинского готов. Работы начнутся в 2022 году

О планах по проекту реконструкции улицы Дзержинского рассказала член союза архитекторов России Анна Медведева. Ее выступление прошло на платформе городского форума «МОСТ».
«Данная реконструкция является очень важным проектом для нашего города. Улица сейчас находится не в лучшем архитектурном состоянии: множество заборов с разной степенью повреждений портят визуальный облик исторического района. Требуется комплексный подход к данному мероприятию. Поэтому было предложено активным участникам жизни Тюмени войти в состав 5 проектных групп, которые составили свой план по восстановлению и модернизации различных аспектов улицы»сказала Анна.
Наименования созданных групп их основные задачи:
Улица Дзержинского ранее носила название Садовая и была весьма плотно оформлена большим количеством зеленых насаждений. Специалисты планируют максимально сохранить данную особенность улицы и составляют проект, исходя из большого количества деревьев в районе.
Будут полностью обустроены скверы Пограничников и Юристов (планируется открыть ряд кафе и ресторанов, а также добавить летнюю библиотеку на открытом воздухе).
Первые планы по превращению улицы в пешеходную зону концентрации досуга ходили еще 25 лет назад. Но теперь, имея на руках готовую проектную базу, в течение нескольких лет будут запущены активные мероприятия по благоустройству квартала Дзержинского — Республики — Челюскинцев.
Подготовка инженерных сетей и рабочей инфраструктуры уже начата. Активная фаза проекта запланирована на 2022–2023 гг.