Итоги дня: благоустройство улицы Дзержинского, смертельное ДТП, пропавший мужчина

Из дома на Московском тракте 25 ноября ушел мужчина, с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень».
Пропавший Малюгин Николай Анатольевич 1967 года рождения нуждается в постоянном медицинском наблюдении.
Известно, что рост мужчины составляет 180 см, у него худощавое телосложение и короткие темные волосы. В день пропажи он вышел в черной куртке, коричневом пиджаке и розовой рубашке. Так же на нем были надеты серые брюки и черные туфли.
Если вы располагаете какой-либо информацией о данном человеке или его местоположении просим сообщить:
В группу ВКонтакте поискового отряда «Белая Сова»;
По телефонам полиции 02 / 1028 (3452) 29-11-20 — дежурная часть Отдела полиции № 7.8-932-32-39-911 — организация добровольцев ПО «Белая Сова»
Недалеко от Заводоуковска грузовой автомобиль врезался в заднюю часть «Chevrolet Lacetti». В последнем находилась семья из четырех человек. Легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с еще одним грузовиком. В результате ДТП скончались родители и двое детей.
На данный момент личности погибших не установлены. Предварительно, двум мальчикам было приблизительно 10 — 12 и 14 — 15 лет.
Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по автотрассе в данный момент ограничено.