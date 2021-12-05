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Итоги дня: благоустройство улицы Дзержинского, смертельное ДТП, пропавший мужчина

5 декабря 2021, 18:55
Фото: 1Mi
О главных новостях уходящего дня
В Тюмени ищут мужчину, который пропал 10 дней назад. Проект по благоустройству улицы Дзержинского готов. Семья с двумя детьми погибла в аварии на автотрассе Тюмень — Омск.

В Тюмени 10 дней ищут пропавшего мужчину

Из дома на Московском тракте 25 ноября ушел мужчина, с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень».

Пропавший Малюгин Николай Анатольевич 1967 года рождения нуждается в постоянном медицинском наблюдении.

Известно, что рост мужчины составляет 180 см, у него худощавое телосложение и короткие темные волосы. В день пропажи он вышел в черной куртке, коричневом пиджаке и розовой рубашке. Так же на нем были надеты серые брюки и черные туфли.

Если вы располагаете какой-либо информацией о данном человеке или его местоположении просим сообщить:

В группу ВКонтакте поискового отряда «Белая Сова»;

По телефонам полиции 02 / 1028 (3452) 29-11-20 — дежурная часть Отдела полиции № 7.8-932-32-39-911 — организация добровольцев ПО «Белая Сова»

Или на электронную почту [email protected]

В ДТП на автотрассе Тюмень — Омск погибла семья с двумя детьми

Недалеко от Заводоуковска грузовой автомобиль врезался в заднюю часть «Chevrolet Lacetti». В последнем находилась семья из четырех человек. Легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с еще одним грузовиком. В результате ДТП скончались родители и двое детей.

На данный момент личности погибших не установлены. Предварительно, двум мальчикам было приблизительно 10 — 12 и 14 — 15 лет.

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по автотрассе в данный момент ограничено.

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