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Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает тюменцев на мини-игротеки

5 декабря 2021, 12:10
Фото: 1Mi
В честь Дня воинской славы (который приурочен к дате начала контрнаступления советских войск против фашистских захватчиков 5 декабря 1941 года) Исторический парк запускает серию еженедельных мероприятий.

Организаторы предлагают жителям областной столицы сыграть в настольную стретегическую игру «Путь к Победе. Битва за Москву». Проект данной игры стал лауреатом конкурса Фонда Президентских грантов в нынешнем году.

Начиная с 10 декабря все желающие приглашаются в Исторический парк по адресу ул. Орджоникидзе, 47. Там будут проходить игротеки по данной настольной игре на еженедельной основе:

Пятница — с 15:00 до 17:00;

Суббота — с 12:00 до 15:00.

Победители по итогам мероприятия получат шанс попасть на большой региональный турнир, который пройдет в начале 2022 года.

Более подробно о нынешнем и запланированных мероприятиях можно узнать на официальном сайте организации и группе ВКонтакте.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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