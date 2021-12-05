Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает тюменцев на мини-игротеки

Организаторы предлагают жителям областной столицы сыграть в настольную стретегическую игру «Путь к Победе. Битва за Москву». Проект данной игры стал лауреатом конкурса Фонда Президентских грантов в нынешнем году.
Начиная с 10 декабря все желающие приглашаются в Исторический парк по адресу ул. Орджоникидзе, 47. Там будут проходить игротеки по данной настольной игре на еженедельной основе:
Пятница — с 15:00 до 17:00;
Суббота — с 12:00 до 15:00.
Победители по итогам мероприятия получат шанс попасть на большой региональный турнир, который пройдет в начале 2022 года.
Более подробно о нынешнем и запланированных мероприятиях можно узнать на официальном сайте организации и группе ВКонтакте.