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Вирусологи считают, что появление штамма «Омикрон» может положить конец пандемии

4 декабря 2021, 05:15
Фото: 1Mi
Около недели назад все мировое сообщество было взволновано появлением более опасного (по мнению многих специалистов) штамма B.1.1.529 «Омикрон». Выводы об этом были сделаны на основе рекордного количества мутаций, которые произошли в новой итерации вируса — их 32.

Но некоторые эксперты отмечают и возможные позитивные моменты, связанные с его появлением. Специалист Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал свою позицию по данному вопросу в беседе с радио «Sputnik».

«Изученные данные о специфике омикрон-штамма говорят о том, что большинство сценариев заражения не будут приводить к тяжелой форме заболевания COVID-19. У всех пациентов легкая форма. Ни один из них не умер. Единственное, что может свести на нет данную гипотезу, массовое пришествие данного вида болезни. Вирус пока не диагностировался у пожилых людей. В нынешней ситуации „омикрон“ не производит впечатления чего-то страшного»объяснил свою позицию Анатолий.

Единственный верный вариант подготовки к его приходу — увеличение объемов вакцинации. Это принесет дополнительные гарантии того, что вирус окажется слабее и летальность упадет до уровня гриппа.

«Дельту» должен сменить новый штамм и опасность инфекции будет ниже. Сейчас умирают порядка 3% зараженных, а по актуальной информации «Омикрон» несет в себе уменьшенную летальность. Если подобное случится, то ситуация с пандемией может завершиться с его приходом.резюмировал профессор.

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#Новости#Максим Кондратов#Коронавирус COVID-19
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