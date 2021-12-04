Вирусологи считают, что появление штамма «Омикрон» может положить конец пандемии

Но некоторые эксперты отмечают и возможные позитивные моменты, связанные с его появлением. Специалист Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал свою позицию по данному вопросу в беседе с радио «Sputnik».
«Изученные данные о специфике омикрон-штамма говорят о том, что большинство сценариев заражения не будут приводить к тяжелой форме заболевания COVID-19. У всех пациентов легкая форма. Ни один из них не умер. Единственное, что может свести на нет данную гипотезу, массовое пришествие данного вида болезни. Вирус пока не диагностировался у пожилых людей. В нынешней ситуации „омикрон“ не производит впечатления чего-то страшного»объяснил свою позицию Анатолий.
Единственный верный вариант подготовки к его приходу — увеличение объемов вакцинации. Это принесет дополнительные гарантии того, что вирус окажется слабее и летальность упадет до уровня гриппа.
«Дельту» должен сменить новый штамм и опасность инфекции будет ниже. Сейчас умирают порядка 3% зараженных, а по актуальной информации «Омикрон» несет в себе уменьшенную летальность. Если подобное случится, то ситуация с пандемией может завершиться с его приходом.резюмировал профессор.