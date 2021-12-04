Вирусологи считают, что появление штамма «Омикрон» может положить конец пандемии

«Изученные данные о специфике омикрон-штамма говорят о том, что большинство сценариев заражения не будут приводить к тяжелой форме заболевания COVID-19. У всех пациентов легкая форма. Ни один из них не умер. Единственное, что может свести на нет данную гипотезу, массовое пришествие данного вида болезни. Вирус пока не диагностировался у пожилых людей. В нынешней ситуации „омикрон“ не производит впечатления чего-то страшного»объяснил свою позицию Анатолий.