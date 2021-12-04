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Транспортная прокуратура проводит проверку вынужденной посадки вертолета

4 декабря 2021, 11:18
Фото: "Тюменская транспортная прокуратура"
По информации ведомства, приблизительно в 8:00 (по московскому времени) 4 декабря из-за сигнализации датчика о стружке в левом двигателе, вертолет Ми-8 компании «Utair — Вертолетные услуги» (рейс UTH 0511) был вынужден совершить посадку близ пос. Голышманово (Тюменская область).

Вертолетный экипаж состоял из 3 человек. Инцидент обошелся без пострадавших.

Тюменская транспортная прокуратура инициировало расследование произошедшего и проверит соблюдение выполнения правил летной безопасности.

Фотографии с места событий:

Фото: "Тюменская транспортная прокуратура"

Недавно мы рассказывали об аналогичном случае в Тюменской области. Экипаж вертолетного рейса Ми-8 совершил экстренную посадку на площадке «Иземеть». Все 12 членов экипажа не пострадали. Причина такая же: металлическая стружка в левом двигателе. Вертолет был отправлен в Тобольск для выяснения причин неисправности.

Также ранее сообщалось, что авиакомпания «RED WINGS» отменила регулярные рейсы Тобольск — Екатеринбург. Всем забронировавшим билеты, оформляют возврат.

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#Новости#Ми-8#Максим Кондратов#Общество
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