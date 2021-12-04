Транспортная прокуратура проводит проверку вынужденной посадки вертолета

Вертолетный экипаж состоял из 3 человек. Инцидент обошелся без пострадавших.
Тюменская транспортная прокуратура инициировало расследование произошедшего и проверит соблюдение выполнения правил летной безопасности.
Фотографии с места событий:
Недавно мы рассказывали об аналогичном случае в Тюменской области. Экипаж вертолетного рейса Ми-8 совершил экстренную посадку на площадке «Иземеть». Все 12 членов экипажа не пострадали. Причина такая же: металлическая стружка в левом двигателе. Вертолет был отправлен в Тобольск для выяснения причин неисправности.
Также ранее сообщалось, что авиакомпания «RED WINGS» отменила регулярные рейсы Тобольск — Екатеринбург. Всем забронировавшим билеты, оформляют возврат.