Транспортная прокуратура проводит проверку вынужденной посадки вертолета

Недавно мы рассказывали об аналогичном случае в Тюменской области. Экипаж вертолетного рейса Ми-8 совершил экстренную посадку на площадке «Иземеть». Все 12 членов экипажа не пострадали. Причина такая же: металлическая стружка в левом двигателе. Вертолет был отправлен в Тобольск для выяснения причин неисправности.