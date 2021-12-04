Небольшой дождь и снег ждут Тюмень в субботу

К вечеру температура воздуха повысится до + 1 градуса. К 20:00 возможны осадки и ветер 4-8 метров в секунду. Синоптики предупреждают водителей о гололедице весь день, снежный покров в городе снизится до 3,6 см.
Уже 5 декабря в Тюмени снова ждут дождь. С 08:00 до 20:00 ожидается 2,5 мм осадков. Скорость ветра 4-10 метров в секунду. Влажность около 85%, атмосферное давление немного ниже нормы. На дорогах снова гололедица.
В понедельник в областной столице серьёзно похолодает. Если днём будет до – 9, то уже вечером в ожидается – 20. Скорость ветра снизится до 2-5 метров в секунду. Постепенно снежный покров будет увеличиваться, влажность 85%.
На следующей неделе резких потеплений в городе не ожидается. Средняя температура днём – 8 – 18 градусов.