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Небольшой дождь и снег ждут Тюмень в субботу

4 декабря 2021, 01:03
Фото: 1Mi
В субботу в Тюмени будет небольшой дождь и снег, сообщает Гисметео.

К вечеру температура воздуха повысится до + 1 градуса. К 20:00 возможны осадки и ветер 4-8 метров в секунду. Синоптики предупреждают водителей о гололедице весь день, снежный покров в городе снизится до 3,6 см.

Уже 5 декабря в Тюмени снова ждут дождь. С 08:00 до 20:00 ожидается 2,5 мм осадков. Скорость ветра 4-10 метров в секунду. Влажность около 85%, атмосферное давление немного ниже нормы. На дорогах снова гололедица.

В понедельник в областной столице серьёзно похолодает. Если днём будет до – 9, то уже вечером в ожидается – 20. Скорость ветра снизится до 2-5 метров в секунду. Постепенно снежный покров будет увеличиваться, влажность 85%.

На следующей неделе резких потеплений в городе не ожидается. Средняя температура днём – 8 – 18 градусов.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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