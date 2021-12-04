Небольшой дождь и снег ждут Тюмень в субботу

Уже 5 декабря в Тюмени снова ждут дождь. С 08:00 до 20:00 ожидается 2,5 мм осадков. Скорость ветра 4-10 метров в секунду. Влажность около 85%, атмосферное давление немного ниже нормы. На дорогах снова гололедица.