Губернатор Тюменской области Александр Моор ответил на вопросы жителей

Инна Викулова (город Ишим) попросила губернатора посодействовать в вопросе мероприятий по ремонту дороги на улице Непомнящего. Многодетная мать считает крайне важным установить тротуары и ограждения для пешеходов в районе дороги, чтобы детям было безопаснее добираться до учебных заведений.
Мэр города Ишима Федор Шишкин сказал, что окончание ремонтных работ на дороге запланировано на август 2022 года.
3 семьи, которые попали в затруднительное жизненное положение, попросили у руководителя региона финансовую поддержку (в том числе на восстановление жилья после возгорания). Также помощь требуется для покупки необходимых вещей и лечения ребенка, который является инвалидом.
Всем жителям, которые обратились за помощью, будет предоставлено все необходимое.
Несколько дней назад губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о смягчении режима проверки QR-кодов. Для населения Тюменской области введение электронных ограничений из-за коронавируса началось с 8 ноября. При этом кафе, рестораны, общепит и организации сферы услуг за прошедшие 3 недели объявили о серьёзном снижении выручки и числа посетителей. Покупательский поток в ТРЦ упал на 40-60%. В этой связи 2 декабря правила работы торговых точек были изменены.
Власти региона таким образом пошли навстречу местном бизнесу, представители которого ранеии написали в адрес главы региона Александра Моора и главного областного санврача Галины Шарухо коллективное письмо с просьбой отменить QR-коды.