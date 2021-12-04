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Губернатор Тюменской области Александр Моор ответил на вопросы жителей

4 декабря 2021, 09:59
Фото: Александра Моора во «ВКонтакте»
Ответы на просьбы и жалобы прошли в рамках 20-летия партии «Единая Россия». Всего было рассмотрено 6 таких обращений.

Инна Викулова (город Ишим) попросила губернатора посодействовать в вопросе мероприятий по ремонту дороги на улице Непомнящего. Многодетная мать считает крайне важным установить тротуары и ограждения для пешеходов в районе дороги, чтобы детям было безопаснее добираться до учебных заведений.

Мэр города Ишима Федор Шишкин сказал, что окончание ремонтных работ на дороге запланировано на август 2022 года.

3 семьи, которые попали в затруднительное жизненное положение, попросили у руководителя региона финансовую поддержку (в том числе на восстановление жилья после возгорания). Также помощь требуется для покупки необходимых вещей и лечения ребенка, который является инвалидом.

Всем жителям, которые обратились за помощью, будет предоставлено все необходимое.

Несколько дней назад губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о смягчении режима проверки QR-кодов. Для населения Тюменской области введение электронных ограничений из-за коронавируса началось с 8 ноября. При этом кафе, рестораны, общепит и организации сферы услуг за прошедшие 3 недели объявили о серьёзном снижении выручки и числа посетителей. Покупательский поток в ТРЦ упал на 40-60%. В этой связи 2 декабря правила работы торговых точек были изменены.

Власти региона таким образом пошли навстречу местном бизнесу, представители которого ранеии написали в адрес главы региона Александра Моора и главного областного санврача Галины Шарухо коллективное письмо с просьбой отменить QR-коды.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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