Губернатор Тюменской области Александр Моор ответил на вопросы жителей

Несколько дней назад губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о смягчении режима проверки QR-кодов. Для населения Тюменской области введение электронных ограничений из-за коронавируса началось с 8 ноября. При этом кафе, рестораны, общепит и организации сферы услуг за прошедшие 3 недели объявили о серьёзном снижении выручки и числа посетителей. Покупательский поток в ТРЦ упал на 40-60%. В этой связи 2 декабря правила работы торговых точек были изменены.