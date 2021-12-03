В Тюмени 4 и 5 декабря ждут снег с дождем

Стоит отметить, что с 6 декабря температура воздуха составит от - 6 до - 20 градусов.Ледяных дождей в это время не ожидается. Постепенно в городе станет очень холодно, снежный покров увеличится до 10 сантиметров. Ко вторнику температура воздуха может уже опускаться до -16 градусов.