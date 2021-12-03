В пятницу тюменские пробки достигли семи баллов

Не лучше ситуация на Московском тракте, в сторону города растянулся затор на 500 метров. Здесь ДТП создаёт затруднения водителям. Стоит отметить, что с 1 декабря пробка в областной столице заметно снизились. Число вечерних аварий убавилось. Синоптики и автоинспекторы на 4 и 5 декабря предупреждают автомобилистов о снеге, дожде и сильном ветре. Далее жителей Тюмени ждет резкое похолодание и увеличение снежного покрова в областной столице.