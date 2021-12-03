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В пятницу тюменские пробки достигли семи баллов

3 декабря 2021, 13:21
Фото: 2гис
В Тюмени 3 декабря в вечерний час пик пробки составил семь баллов, сообщает сервис Яндекса.

Около Сквера Немцова и Профсоюзной сломался автомобиль «Скайлайн», в результате ДТП скорость на этом участке снизилась до 2-3 км/ч.

Не лучше ситуация на Московском тракте, в сторону города растянулся затор на 500 метров. Здесь ДТП создаёт затруднения водителям. Стоит отметить, что с 1 декабря пробка в областной столице заметно снизились. Число вечерних аварий убавилось. Синоптики и автоинспекторы на 4 и 5 декабря предупреждают автомобилистов о снеге, дожде и сильном ветре. Далее жителей Тюмени ждет резкое похолодание и увеличение снежного покрова в областной столице.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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