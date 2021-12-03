Утром нетрезвая 17-летняя жительница тюменского села въехала в ассенизаторскую машину

До того, как сесть за руль подросток выпивала со своей 24-летней подругой, которая и пострадала в происшествии.
«Показания алкотестера молодой автомобилистки составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — уточнили в ведомстве.
Предварительно автоинспекторы выяснили, что школьница взяла машину у брата, который в это время был в Тюмени. Ранее она обучалась в автошколе, но водительские права ещё не получила.
Также полицейские организовали административную проверку. Информация о пьяном подростке за рулём без прав направлена в подразделение по делам несовершеннолетних и в автошколу, где девушка проходила обучение.