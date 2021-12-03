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Утром нетрезвая 17-летняя жительница тюменского села въехала в ассенизаторскую машину

3 декабря 2021, 07:02
Фото: ГИБДД Тюменской области
Утром нетрезвая 17-летняя жительница тюменского села въехала в ассенизатора
Сегодня в пятом часу утра в селе Армизонское 17-летняя школьница в нетрезвом виде на автомобиле «Тойота Карина» въехала в ассенизаторскую машину, котораая была припаркована у жилого дома, рассказали в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.
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Тюмень

До того, как сесть за руль подросток выпивала со своей 24-летней подругой, которая и пострадала в происшествии.

Водитель автобуса, ранее привлеченный за езду в нетрезвом виде, въехал в грузовик
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«Показания алкотестера молодой автомобилистки составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — уточнили в ведомстве.

Предварительно автоинспекторы выяснили, что школьница взяла машину у брата, который в это время был в Тюмени. Ранее она обучалась в автошколе, но водительские права ещё не получила.

Также полицейские организовали административную проверку. Информация о пьяном подростке за рулём без прав направлена в подразделение по делам несовершеннолетних и в автошколу, где девушка проходила обучение.

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