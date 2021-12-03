Тюменцы обсудили возможный развод между двумя известными в городе стариками

По данным паблика nashgorod_tymen, после девяти месяцев брака 93-летняя тюменка и 70-летний житель Тюмени решили развестись (Раиса Шпартеева и Геннадий Вахрушев). Тюменка осталась в городе, а мужчина выехал в Краснодар. Эта новость собрала больше 30 коментов и 410 лайков от местных жителей.
«Ну а что хотели? После отличных новостей о высоких зарплатах тюменцев новости хуже Долтон прессы», - пишет Ирина Казанцева.
«Пустили пыль в глаза. Столько им внимания, лимузины, подарки, а там маразм в полный рост! Насмешили народ», - пишет Екатерина Н.