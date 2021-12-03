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Сразу шесть светофоров не будут работать в Тюмени 3 декабря

3 декабря 2021, 03:57
Фото: 1Mi
Сразу шесть светофоров не будут работать в Тюмени 3 декабря
Сразу шесть светофоров на нескольких перекрёстков не будут работать в областном центре сегодня, 3 декабря, сообщили в «Тюменском транспорте».
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Тюмень

С 9 утра до 17 часов дня регулировщики дорожного движения отключат на перекрёстке улиц Максима Горького и Котельщиков, Максима Горького и Харьковской. В этот же период светофорные объекты погаснут на пересечении улиц Елизарова — Жигулевской и на Харьковской около школы № 15.

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Работу прекратят светофоры с 10 утра до 13 часов дня на улице Алебашевской рядом с торговым центром «Зелёный берег». С 11 утра до 16 часов вечера на улице Котельщиков проезд автомобилей будет осуществляться по дорожным знакам.

«На всех вышеуказанных перекрёстках пройдут плановые работы на сетях электроснабжения», — уточнили причину отключений в ведомстве.

Узнать точную информацию о работе светофоров можно у диспетчеров по номеру (3452) 68-84-35 или на официальном сайте «Тюменьгортранс».

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