Сразу шесть светофоров не будут работать в Тюмени 3 декабря

С 9 утра до 17 часов дня регулировщики дорожного движения отключат на перекрёстке улиц Максима Горького и Котельщиков, Максима Горького и Харьковской. В этот же период светофорные объекты погаснут на пересечении улиц Елизарова — Жигулевской и на Харьковской около школы № 15.