«Россети Юг» задействуют резервные схемы для подключения жителей Волгограда

Работу городских котельных обеспечат специалисты компании «Концессии водоснабжения». На время проведения восстановительных работ на электросетях котельные будут подключены к передвижным электрогенераторам. Подключенным к ним потребителям в ближайшее время возобновят подачу электроэнергии.