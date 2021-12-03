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«Россети Юг» задействуют резервные схемы для подключения жителей Волгограда

3 декабря 2021, 09:38
Фото: rosseti.ru
Технологическое нарушение на подстанции стало причиной локального отключения энергоснабжения в Дзержинском районе Волгограда. На месте работают оперативные бригады «Россети Юг» — абонентов района подключат к электроснабжению по резервным схемам.

Издание novostivolgograda.ru сообщает, что на данный момент оперативная бригада волгоградского филиала компании «Россети Юг» проводит работы по восстановлению энергоснабжения в Дзержинском районе. Социальные объекты обеспечены электричеством с помощью мобильных резервных источников питания.

Напомним, волгоградские энергетики работают в режиме повышенной готовности и усиленно контролируют функциональность объектов, входящих в состав электросетевого комплекса.

Работу городских котельных обеспечат специалисты компании «Концессии водоснабжения». На время проведения восстановительных работ на электросетях котельные будут подключены к передвижным электрогенераторам. Подключенным к ним потребителям в ближайшее время возобновят подачу электроэнергии.

Ситуацию по возобновлению электроснабжения социальных объектов и жилых домов контролируют все профильные службы.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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