«Россети Юг» задействуют резервные схемы для подключения жителей Волгограда

Издание novostivolgograda.ru сообщает, что на данный момент оперативная бригада волгоградского филиала компании «Россети Юг» проводит работы по восстановлению энергоснабжения в Дзержинском районе. Социальные объекты обеспечены электричеством с помощью мобильных резервных источников питания.
Напомним, волгоградские энергетики работают в режиме повышенной готовности и усиленно контролируют функциональность объектов, входящих в состав электросетевого комплекса.
Работу городских котельных обеспечат специалисты компании «Концессии водоснабжения». На время проведения восстановительных работ на электросетях котельные будут подключены к передвижным электрогенераторам. Подключенным к ним потребителям в ближайшее время возобновят подачу электроэнергии.
Ситуацию по возобновлению электроснабжения социальных объектов и жилых домов контролируют все профильные службы.